Những chiếc xe SUV KIA đã qua sử dụng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 200-330 triệu đồng, thấp hơn một số mức rao bán xe cùng đời trên thị trường. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc chi phí sửa chữa và bảo dưỡng do xe đã sử dụng nhiều năm.

Mới đây, chiếc xe SUV Kia Sedona đời 2016 được Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh đăng tin thanh lý với giá khởi điểm 330 triệu đồng gây chú ý. Một chiếc Kia Sorento đời 2011 thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng cũng được đưa ra đấu giá từ 200 triệu đồng.

Kia Sedona là mẫu MPV cỡ lớn, nổi bật với không gian rộng rãi, ba hàng ghế và chiều dài cơ sở 3.060mm. Trên thị trường xe cũ, Sedona đời 2016 được rao bán ở mức khoảng 400-450 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng xe. Như vậy, giá khởi điểm chiếc xe thanh lý tại Hà Tĩnh thấp hơn khoảng 70-120 triệu đồng so với một số tin rao cùng đời.

Chiếc Sedona của Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, số khung RNYYH51A6GC073103 và số máy G6DFJS991101. Dòng xe này có các phiên bản động cơ xăng 3.3L hoặc diesel 2.2L, kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị tiện nghi tùy phiên bản, có thể gồm ghế da, ghế lái chỉnh điện, cửa trượt điện và điều hòa tự động. Thông tin đấu giá hiện chưa đủ để xác định chính xác phiên bản và tình trạng vận hành của chiếc xe.

Thiết kế của Kia Sedona sản xuất năm 2016.

Trong khi đó, Kia Sorento đời 2011 là mẫu SUV 7 chỗ gầm cao, hướng đến khách hàng cần một chiếc xe rộng rãi, đa dụng. Theo thông báo đấu giá, xe mang biển số 92A-000.32, mã kiểu loại SORENTO XM 24G E2 AT-4WD, sử dụng động cơ xăng 2.4L, hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh. Giá khởi điểm 200 triệu đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan.

Trên thị trường xe cũ, một số Kia Sorento 2011 bản máy xăng 2.4L, hộp số tự động, dẫn động 4 bánh được rao bán khoảng 250 triệu đồng. Mức khởi điểm của xe thanh lý thấp hơn khoảng 50 triệu đồng so với mức tham khảo này. Tuy nhiên, giá rao bán không phải giá giao dịch thực tế, còn giá trúng đấu giá có thể cao hơn giá khởi điểm.

Thiết kế Kia Sorento 2011 bản máy xăng 2.4L.

Lợi thế của hai mẫu xe là không gian 7 chỗ, phù hợp với gia đình đông người hoặc nhu cầu chở khách. Dù vậy, tuổi xe cao đồng nghĩa người mua cần đặc biệt quan tâm đến động cơ, hộp số, hệ thống làm mát, điều hòa và hệ thống điện. Với Sorento, hệ dẫn động 4 bánh cũng cần được kiểm tra kỹ; với Sedona, cần lưu ý hoạt động của cửa trượt điện và các thiết bị tiện nghi nếu xe được trang bị.

Ngoài giá trúng đấu giá, người mua cần dự trù chi phí hoàn tất thủ tục, bảo dưỡng ban đầu và sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Hai thông báo chưa cung cấp đầy đủ thông tin về số km đã đi, lịch sử bảo dưỡng hay tình trạng kỹ thuật, do đó cần kiểm tra xe thực tế và hồ sơ pháp lý trước khi quyết định. Giá khởi điểm thấp chỉ thực sự có lợi khi tổng chi phí mua và đưa xe vào sử dụng vẫn phù hợp với ngân sách.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!