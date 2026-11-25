Xe tải chở ván ép đang lưu thông trên đường ĐT741 qua phường Đồng Phú (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế kịp di chuyển phương tiện vào lề và thoát thân.

Chiều 25/11, một xe tải chở ván ép đang lưu thông trên đường ĐT741, đoạn qua khu phố Tân Phú, phường Đồng Phú (TP Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến toàn bộ cabin bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 cùng ngày, ông Đ.T.H. điều khiển xe tải BKS 60C-705.XX lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ phường Đồng Xoài (TP Đồng Nai) đi TPHCM.

Khi đến khu vực trên, phương tiện bất ngờ gặp sự cố, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cabin rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ phần đầu xe. Phát hiện cháy, tài xế cho xe tấp vào lề đường và kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai) điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phun nước dập lửa, làm mát phương tiện, ngăn cháy lan sang phần thùng xe chứa ván ép. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Xe tải cháy rụi trơ khung sắt. Ảnh: A.X

Tại hiện trường, cabin xe tải cháy trơ khung sắt, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều bộ phận phía đầu xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Phần hàng hóa phía sau được lực lượng chữa cháy kịp thời bảo vệ.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.