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Hơn 19h ngày 28/9, một ô tô tải (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển) bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình.

Ô tô tải cháy đỏ rực trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Lê Minh

Theo nhân chứng, khi đến Km214, đoạn qua Hà Nội, họ phát hiện chiếc xe tải bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế và phụ xe của nhà xe Anh Khoa cùng hành khách sử dụng bình cứu hỏa trên phương tiện để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy đã lan rộng, việc chữa cháy ban đầu không thành công.

Những người có mặt tại hiện trường sau đó thông báo cho lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC&CNCH đến xử lý.

Nhân viên xe khách hỗ trợ dập lửa trên cao tốc. Ảnh: Lê Minh

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giải quyết vụ việc.

Được biết, ô tô tải đang chở gà giống. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.