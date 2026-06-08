Sáng 8/6, lực lượng chức năng Hà Tĩnh cho biết, khoảng 4h cùng ngày, xe tải mang BKS 29H-683.xx lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km485+740, đoạn qua xã Trường Lưu, xe này đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 38C-055.xx đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải mang BKS 29H-683.xx biến dạng hoàn toàn. Ba người bị mắc kẹt trong cabin, trong đó hai người tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để cưa, cắt các bộ phận phần đầu xe tải trên để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Trường Lưu bị ách tắc cục bộ. Lực lượng chức năng đang dọn dẹp hiện trường để cao tốc sớm thông tuyến.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.