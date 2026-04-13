Chiều 13/4, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Văn Quốc – Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PVQ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, ông Trần Đăng Tài (SN 1969, trú xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô tải mang BKS: 48C-098.40 lưu thông trên Quốc lộ 14, theo hướng từ trung tâm phường Nam Gia Nghĩa đi xã Nhân Cơ. Trên xe lúc này có bà Lê Thị Quyên (SN 1970, trú xã Kiến Đức).

Khi lưu thông đến khu vực tổ dân phố 6, phường Nam Gia Nghĩa, xe bất ngờ va chạm vào dải phân cách bên phải đường.

Sau đó xe tải tiếp tục tông đổ một cây thân gỗ và một cột đèn chiếu sáng bên đường rồi lật ngửa chắn ngang quốc lộ.

Vụ tai nạn khiến ông Trần Đăng Tài và bà Lê Thị Quyên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe tải bị biến dạng, nhiều bộ phận bị tách rời, hư hỏng hoàn toàn; hàng hóa đổ tràn xuống đường.

Nguyên nhân vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp làm rõ.