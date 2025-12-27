Sáng 27/12, Công an phường Xóm Chiếu phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Công an TPHCM) tổ chức phong tỏa, điều tra vụ tai nạn chết người ngay dốc cầu Tân Thuận 2 trên đường Nguyễn Tất Thành.

Hiện trường vụ tai nạn ngay dốc cầu Tân Thuận 2. Ảnh: HC

Khoảng 7h cùng ngày, người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ chở cụ bà (khoảng 75 tuổi) lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ cầu Khánh Hội đi khu chế xuất Tân Thuận.

Khi đến dốc cầu Tân Thuận 2, phương tiện này đã va chạm với xe khách 29 chỗ chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến cả hai người đi xe máy ngã xuống đường, làm cụ bà tử vong tại chỗ, còn tài xế xe ôm may mắn thoát nạn.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.