Mưa lớn khiến nước suối dâng cao, chảy xiết qua đập tràn Xuân Thành, cuốn xe tải chở nông sản cùng ba người về hạ nguồn. Cả ba người kịp thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi qua đập tràn. Ảnh: N.X

Ngày 6/10, mưa lớn kéo dài tại phường Xuân Trường - Đà Lạt khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối Xuân Thành chảy mạnh.

Khoảng thời gian này, anh Nguyễn Thanh Châu lái xe tải chở nông sản, cùng hai người khác, đi qua đập tràn Xuân Thành thì bất ngờ bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ nguồn nhiều mét, sau đó xe lật nghiêng.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách ứng cứu. Tài xế Châu cùng hai người trên xe kịp thời thoát ra ngoài, bơi vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt sau đó đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Chủ xe cũng liên hệ phương tiện chuyên dụng để trục vớt xe tải.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cố vượt qua các đập tràn, ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết để tránh nguy hiểm.