Theo Khu Quản lý đường bộ II, dự án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị và TP Huế đã được bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) từ ngày 13/1 để triển khai thi công.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư đã điều chỉnh tốc độ lưu hành tối đa trên toàn tuyến từ 80km/h xuống 50km/h để phục vụ thi công trên tuyến đường đang khai thác.

Khu quản lý Đường bộ II đề xuất tăng tốc độ lên 80km/h trên một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn đang thi công.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và phản ánh từ một số phương tiện thông tin đại chúng, Khu Quản lý đường bộ II cho biết nhiều đoạn tuyến chưa triển khai thi công nhưng các phương tiện vẫn phải lưu thông với tốc độ tối đa 50km/h, làm giảm đáng kể khả năng thông hành.

Thực tế cho thấy, các phương tiện phải di chuyển nối đuôi nhau với tốc độ dưới 50km/h trên quãng đường gần 100km, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các nhà thầu đã triển khai thi công rải đều trên toàn tuyến. Trong khi đó, tại địa phận TP Huế, việc thi công mới diễn ra cục bộ tại một số vị trí cách xa nhau.

Đáng chú ý, đoạn từ Km50 đến Km60, dài gần 10km, hiện chưa triển khai thi công. Ngoài ra, một số đoạn tuyến đã hoàn thành đủ bề rộng nền, mặt đường cho 4 làn xe và dải dừng xe khẩn cấp theo giai đoạn phân kỳ đầu tư năm 2022 nhưng chưa thi công bổ sung lớp tạo nhám và các hạng mục phụ trợ.

Sau khi kiểm tra hiện trường và xem xét các tài liệu liên quan, đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiên cứu điều chỉnh lại tốc độ lưu hành tối đa.

Theo đó, đối với các đoạn tuyến chưa triển khai thi công, cần áp dụng lại phương án tổ chức giao thông của giai đoạn phân kỳ đầu tư với tốc độ tối đa 80km/h cho đến khi bắt đầu thi công. Việc điều chỉnh này nhằm tăng khả năng thông hành của tuyến cao tốc và giảm bức xúc cho người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bổ sung đèn xoay cảnh báo trên các cột hộ lan tại những đoạn hình nêm gần hết phạm vi cho phép vượt xe.

Đối với các đoạn tuyến đang thi công, đoàn kiểm tra yêu cầu bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, cảnh báo giao thông theo đúng hồ sơ biện pháp tổ chức thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.