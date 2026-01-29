Lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua, trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý liên tiếp ghi nhận những vụ tai nạn có nguyên nhân từ sự cố nổ lốp xe.

Các vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng cảnh báo nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán.

Xe tải nổ lốp lật ngang trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Điển hình, sáng ngày 17/10/2025, tại Km35+900 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), xe tải BKS 61H-086.XX (do tài xế Nguyễn Đắc L. điều khiển) bất ngờ bị nổ lốp sau bên phải khi đang di chuyển.

Sự cố khiến phương tiện mất lái rồi lật ngang, tông vào dải phân cách. Vụ tai nạn khiến chiếc xe hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ô tô con nổ lốp tông vào dải phân cách trên cao tốc. Ảnh: A.X

Gần đây nhất, trưa 28/1, một ô tô con di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì bất ngờ gặp sự cố nổ lốp dẫn đến tai nạn. Rất may, tài xế cùng những người trên xe đều an toàn.

Lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, sự cố nổ lốp trên cao tốc xảy ra đột ngột, trong điều kiện xe chạy nhanh, khiến người điều khiển gần như không có thời gian phản ứng, làm gia tăng nguy cơ mất lái, lật xe và xảy ra tai nạn liên hoàn.

Các nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng nổ lốp gồm: lốp xe mòn, nứt, lão hóa hoặc quá hạn sử dụng; lốp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; phương tiện chở quá tải, quá số người quy định; xe di chuyển đường dài trong điều kiện nắng nóng khiến áp suất lốp tăng cao; va chạm với ổ gà, vật cứng, mảnh kim loại rơi vãi trên mặt đường.

Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa được dự báo sẽ tăng đột biến lên khoảng 300% trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Áp lực giao thông lớn trong khi nhiều tài xế chủ quan, không kiểm tra kỹ phương tiện trước hành trình dài sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố nổ lốp và tai nạn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lốp xe trước khi lên cao tốc, bao gồm độ mòn, vết nứt, áp suất lốp. Người dân nên sử dụng lốp có nguồn gốc rõ ràng, bảo dưỡng phương tiện tại các cơ sở uy tín; không chở quá tải, quá số người cho phép.

Xe tải gặp sự cố nổ lốp khi chạy trên cao tốc. Ảnh: A.X

Thời gian tới, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 sẽ tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến cao tốc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn, đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn và thuận tiện.

Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế cần đảm bảo sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ trước khi lái xe. Đặc biệt, với các chuyến đi dài, tài xế nên có người thay phiên cầm lái.

Trong trường hợp xảy ra sự cố nổ lốp trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh, cầm chặt vô lăng, nhả ga từ từ, không phanh gấp, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt biển báo cách xe tối thiểu 150m, đồng thời gọi số 19008099 để được hỗ trợ.