Theo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội), vào lúc 1h56 ngày 31/1, đơn vị nhận được tin báo về việc một ô tô lao xuống sông Nhuệ, đoạn qua thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh.

Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát trục vớt ô tô con vào ven bờ sông Nhuệ. Ảnh: CACC

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ô tô con mang biển kiểm soát 30G-667.XX của ông Trần V.T. đang nằm giữa lòng sông Nhuệ. Phần đầu xe đã bị hư hỏng, hai túi khí phía trước bung, các cánh cửa bị móp méo.

Cảnh sát đã triển khai phương án cứu hộ, trục vớt phương tiện gặp nạn lên bờ an toàn. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật, không làm chủ tay lái, dẫn đến việc ô tô lao xuống sông.

Hiện tại, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.