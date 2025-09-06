Trưa 6/9, xe tải lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bị nổ lốp rồi lật ngửa, chắn ngang cả 2 làn đường, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Xe tải lật ngửa trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe tải mang biển số 50H-042.XX lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến Km70+850 (thuộc xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) xe bất ngờ nổ lốp, mất cân bằng và lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến xe tải nằm chắn cả làn đường trong và ngoài. Dòng phương tiện di chuyển qua khu vực bị ùn ứ, phải đi chậm vào làn khẩn cấp để tránh va chạm. Rất may, tài xế bị thương nhẹ nhưng đã kịp bò ra ngoài thoát thân.

Tại hiện trường, xe tải lật ngửa chiếm gần hết phần đường chính, phần đầu xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát, nhiều mảnh văng tung tóe. Thùng xe móp méo, mặt đường hư hỏng.

Thùng xe tải biến dạng hoàn toàn. Ảnh: A.X

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để đặt biển cảnh báo, phân luồng từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Đồng thời, lực lượng CSGT cùng đơn vị cứu hộ tiếp cận, triển khai phương án di dời phương tiện gặp nạn.