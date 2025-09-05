Ngày 5/9, Công an phường Tân Định và Phú Nhuận, TPHCM đang phối hợp cùng cơ quan chức năng vào cuộc xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một người đàn ông trung niên hành hung người trên phố.

Hình ảnh cho thấy, một người đàn ông trung niên liên tiếp xô đẩy, dùng cùi chỏ đánh vào mặt, đầu nam thanh niên đang ngồi trên xe máy. Dù nạn nhân đã cúi đầu chịu trận, nhưng người đàn ông vẫn không buông tha.

Người đàn ông trung niên tấn công người trên đường phố. Ảnh: Cắt từ clip

Khi thanh niên xuống xe, người đàn ông trung niên vẫn chửi bới, tiếp tục đánh.

Nhiều người xung quanh bức xúc, lên tiếng và khi nam thanh niên chủ động bỏ xe, lánh ra xa thì người đàn ông mới dừng tay.

Bước đầu xác định, nội dung trong clip phản ánh xảy ra vào chiều 4/9 trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định.

Đáng nói, mạng xã hội đang cũng lan truyền đoạn clip về người đàn ông trung niên cố tình gây hấn với người khác khi lưu thông trên đường. Cư dân mạng cho rằng, với nhân dạng, đặc điểm phương tiện thì đúng là người đàn ông trung niên đã hành hung nam thanh niên nói trên.

Trong một clip khác, nhiều người cho rằng, cũng là người đàn ông trung niên trên đã cố tình gây hấn, đâm xe vào đuôi ô tô người khác. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, người đàn ông trung niên điều khiển xe gắn máy, đội nón vải, cố tình đâm liên tiếp vào phía sau một xe ô tô lưu thông cùng chiều. Khi xe ô tô vào hẻm, người này xuống xe, bước đến gần cố tình kiếm chuyện gây hấn nhưng diễn biến clip trên mạng xã hội chỉ quay đến đây.

Vụ việc được xác định xảy ra lúc 14h10 ngày 4/9 tại đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.