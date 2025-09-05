Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 5/9, một ô tô tải đang lưu thông trên phố Bạch Thành Phong thì bị bục bồn chở dầu, khiến dầu đổ ra đường.

Ô tô tải làm đổ dầu ra đường. Ảnh chụp màn hình

Ô tô của công ty vệ sinh môi trường xịt rửa vết dầu loang. Ảnh: Đình Hiếu

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, ô tô tải mang BKS 29E-052.XX (chưa rõ tài xế điều khiển), đi theo hướng từ ngã tư Bạch Thành Phong - Đại Mỗ đi Lê Quang Đạo, đi qua ngã tư khoảng 30 mét thì xe này bị bục téc chở dầu.

"Khi phát hiện ra sự việc, tài xế đã xuống xe để xem xét tình hình thì phát hiện téc chở dầu DO khoảng 500l bị bục. Nhiều người đi đường do không để ý nên đi vào vệt dầu loang và bị ngã. Sau đó, một số người dân cùng tài xế bẻ cành cây bên đường để cảnh báo", nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, vệt dầu bị đổ ra đường kéo dài hơn 20m và trải rộng khắp mặt đường.

Cảnh sát đã chặn đường để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Hiếu

Công ty vệ sinh môi trường được điều động để dọn dẹp vết dầu loang. Ảnh: Đình Hiếu

Ước tính hàng trăm lít dầu DO đã bị đổ ra đường. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Công an phường Đại Mỗ, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, tài xế ô tô tải đã điều khiển phương tiện bỏ đi, lực lượng Công an phường đã vận động hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn ủng hộ xe cát để thấm dầu loang.

"Chúng tôi đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ của Đội PCCC&CNCH khu vực 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT Công an Hà Nội cùng đơn vị vệ sinh môi trường để dọn dẹp vệt dầu loang, đảm bảo an toàn giao thông", đại diện Công an phường Đại Mỗ cho biết.

Còn theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6, đơn vị đã thu thập hình ảnh để truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra đường rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.