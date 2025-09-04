Sự việc xảy ra vào chiều 3/9, chị Phạm Thị Ng. (Mao Điền, TP Hải Phòng) đi qua đường ngang khu gian Cẩm Giàng – Cao Xá, tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng. Khi tàu vừa chạy qua, cần chắn được nâng lên để các phương tiện lưu thông thì bất ngờ gãy rời, rơi trúng người chị Ng. Vụ việc khiến chị bị gãy sụn tai, phải khâu 5 mũi.

Nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc ít phút trước đó, một ô tô đã đâm vào cần chắn này.

Hình ảnh camera cho thấy sự việc xảy ra lúc 13h57 ngày 3/9 tại đường ngang có lắp cần chắn tự động Km ĐS 44+210, khu gian Cẩm Giàng - Cao Xá (tỉnh Hải Dương cũ). Thời điểm đó, chuông và đèn cảnh báo đang hoạt động, cần chắn hạ báo hiệu có tàu qua, nhưng tài xế ô tô BKS 99H-001.99 vẫn cố tình vượt, húc gãy cần chắn bên phải rồi va chạm tiếp với cần chắn bên trái.

Do cần chắn bên trái bị gãy ngầm, khi nâng lên sau khi tàu qua đã rơi trúng chị Ng. Vì đây là đường ngang bố trí cần chắn tự động, không có người trực nên sự cố chưa kịp khắc phục đã dẫn đến tai nạn.

Ô tô húc bay gác chắn là nguyên nhân người phụ nữ bị gãy sụn tai. Ảnh: Cắt từ clip

Ông Đặng Hồng Bắc – Phó Trưởng ban An ninh, an toàn giao thông đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, tình trạng ô tô cố tình vi phạm như vượt tín hiệu cảnh báo đường ngang, húc gãy cần chắn tự động hoặc chắn có người gác vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn chạy tàu và tính mạng người tham gia giao thông, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm, toàn tuyến đường sắt đã ghi nhận 201 vụ ô tô và xe máy vi phạm tín hiệu đường ngang (cả chắn tự động và chắn có người gác).

Đối với các đường ngang có cần chắn tự động, trong 8 tháng đầu năm đã xảy ra 9 vụ tai nạn, khiến 5 người bị thương và 5 người tử vong – phần lớn do người đi xe máy cố tình vượt khi tín hiệu chuông, đèn đã bật và chắn đã đóng.