Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h27 ngày 28/11, tại đường Lê Duẩn (đoạn qua tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ô tô tải do tài xế L.T.S. (SN 1993) điều khiển, lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 ông cháu tử vong tại chỗ. Ảnh: H.P

Khi đến gần ngã ba giao nhau với đường Lê Văn Tám, xe tải do anh S. điều khiển đã va chạm với xe máy do ông P.H.Đ. (SN 1955) trú tại phường Pleiku, điều khiển chở theo cháu gái T.N.B.N. (SN 2015) trú tại phường Hội Phú, lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến ông Đ. và cháu N. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.