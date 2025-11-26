Ngày 26/11, xác nhận với VietNamNet, ông Lộc Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người thương vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhân Lý. Xe ô tô 7 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã bất ngờ lao sang làn ngược chiều rồi húc trực diện vào xe tải đang chở cát. Lúc này, xe ô tô trắng chở 6 người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Cú húc khiến 4 người trên xe ô tô trắng tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng (tất cả đều chưa xác định được danh tính), hai phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến tuyến đường bị ùn tắc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

"Các nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng, 2 người bị thương đã được cấp cứu. Bốn người tử vong chờ người thân tới làm thủ tục nhận thi thể", ông Thành cho biết.

