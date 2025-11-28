Sáng 28/11, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ xác nhận sự việc đau lòng trên.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h25 sáng cùng ngày tại khu vực thôn 8, xã Nhân Cơ. Thời điểm này, xe khách biển kiểm soát 50F-008.xx do tài xế Cù Ngọc Lợi (45 tuổi, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai – Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.C.D.

Khi đến địa điểm trên, xe khách va chạm với ô tô con biển số 48A-128.xx chạy chiều ngược lại.

Cầm lái ô tô con là anh Phạm Hoàng Quảng (44 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, Lâm Đồng), trên xe chở theo anh Đ.X. (31 tuổi) và anh K.A.T. (37 tuổi, cùng ngụ xã Tuy Đức, Lâm Đồng).

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị biến dạng, xe khách hư hỏng nặng. Hậu quả, anh Đ.X. và anh K.A.T. tử vong tại chỗ. Tài xế Quảng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.