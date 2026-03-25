Karrar (Striker), xe tăng chủ lực (MBT) được phát triển và thiết kế hoàn toàn bởi ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

Xe tăng Karrar của Iran là minh chứng cho khả năng tối ưu hóa hỏa lực trong điều kiện bị bao vây cấm vận.

Về mặt kỹ thuật, xe tăng Karrar sở hữu pháo nòng trơn 125mm mạnh mẽ, không chỉ bắn được các loại đạn truyền thống mà còn có khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser với tầm bắn lên tới 5km.

Điểm đáng gờm của xe tăng Karrar năm 2026 là hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính hóa, tích hợp thiết bị đo khoảng cách bằng laser và cảm biến khí tượng, cho phép đạt độ chính xác cực cao ngay cả khi đang di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Lớp giáp phản ứng nổ (ERA) bao phủ gần như toàn bộ thân xe và tháp pháo giúp xe tăng Karrar có khả năng sống sót cao trước các loại đạn xuyên giáp hiện đại, trong khi động cơ 1.200 mã lực mang lại tốc độ tối đa 70 km/h, vượt trội hơn nhiều dòng xe tăng phương Tây.

Ngược lại, xe tăng Merkava Mark 4 Barak của Israel lại tập trung vào khả năng bảo vệ tổ lái và nhận thức tình huống siêu việt thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).

Xe tăng Merkava của Israel.

Với động cơ 1.500 mã lực đặt phía trước, một thiết kế duy nhất trên thế giới, xe tăng Merkava ưu tiên việc tạo ra một lớp chắn sống cho binh lính phía sau.

Hệ thống phòng thủ chủ động Trophy APS trên biến thể Barak đã được nâng cấp để có thể đánh chặn đồng thời nhiều mối đe dọa từ drone tự sát đến tên lửa chống tăng từ mọi hướng.

Điểm đột phá nhất chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, giúp tự động nhận diện mục tiêu và chia sẻ dữ liệu mục tiêu tức thời cho các đơn vị pháo binh hoặc máy bay không người lái thông qua mạng lưới chiến trường kỹ thuật số.

Trong một kịch bản đối đầu trực tiếp, xe tăng Karrar sẽ cố gắng tận dụng ưu thế bắn xa và tốc độ để tập kích từ các vị trí ẩn nấp, trong khi Merkava 4 Barak dựa vào "lá chắn" Trophy và khả năng quan sát 360 độ của xạ thủ qua mũ bảo hiểm thông minh để phản đòn.

Sự khác biệt giữa sức mạnh thô bạo của tên lửa phóng từ nòng pháo trên xe tăng Karrar và khả năng xử lý thông tin siêu tốc của hệ thống máy tính trên Merkava tạo nên một cuộc đối đầu cân não.

Một bên là nỗ lực làm chủ công nghệ tên lửa mặt đất, một bên là đỉnh cao của sự kết hợp giữa cơ khí bọc thép và công nghệ kỹ thuật số thế kỷ 21.