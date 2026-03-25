Hình ảnh cô bé Kim Ju Ae, con gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tự tay lái xe tăng mới nhất trong buổi diễn tập quân sự ngày 19/3/2026 đã khiến thế giới chú ý. Không chỉ khơi dậy đồn đoán về kế thừa quyền lực, sự kiện còn là cơ hội Bình Nhưỡng khoe mẫu xe tăng Chonma-2 (hay còn gọi là Chonma-20 theo một số nguồn phân tích), được phát triển suốt 7 năm với tuyên bố vượt trội về khả năng chống drone và tên lửa chống tăng. Liệu đây có phải bước tiến thực sự trong ngành công nghiệp xe tăng Triều Tiên?

Con gái ông Kim Jong Un, Kim Ju Ae 13 tuổi, tự tay lái xe tăng Chonma-2. Ảnh: Yonhap

Theo các nguồn tin quốc tế trích dẫn từ KCNA, xe tăng Chonma-2 được thử nghiệm tại Căn cứ Huấn luyện số 60 thuộc Quân đoàn Bảo vệ Thủ đô Pyongyang.

Trong buổi diễn tập tấn công phối hợp bộ binh - xe tăng, nó mô phỏng đột phá tuyến phòng thủ chống tăng của đối phương, với trọng tâm là hệ thống bảo vệ chủ động (active protection system – APS).

KCNA khẳng định hệ thống này chặn đứng 100% tên lửa chống tăng và drone tấn công từ mọi hướng, giúp xe tăng Triều Tiên mới nhất đạt tỷ lệ sống sót cao trong tác chiến hiện đại, nơi drone đã trở thành “sát thủ” của xe tăng truyền thống như ở Ukraine.

Ông Kim Jong Un ca ngợi Chonma-2 là “xe tăng mạnh nhất thế giới” về hỏa lực, cơ động và khả năng tự vệ, đồng thời nhấn mạnh sẽ trang bị rộng rãi cho lực lượng mặt đất để nâng cao khả năng tác chiến ban đêm và sinh tồn.

Ưu điểm nổi bật của xe tăng Chonma-2 nằm ở việc tích hợp APS, công nghệ phòng thủ chủ động, giúp đối phó hiệu quả với mối đe dọa drone và tên lửa dẫn đường.

Ảnh: Yonhap

Xe còn được cải tiến về cơ động, hỏa lực mạnh mẽ hơn và khả năng hoạt động ban đêm tốt hơn, phù hợp với địa hình đa dạng của bán đảo Triều Tiên.

Việc một thiếu niên như Kim Ju Ae có thể lái xe ở tốc độ thấp trên đường bằng cho thấy thiết kế khoang lái thân thiện, dễ huấn luyện, hỗ trợ lực lượng quân sự Triều Tiên đang mở rộng quy mô.

Các nhà phân tích nhận định đây là dấu hiệu ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã hiện đại hóa đáng kể, chuyển hướng từ kiểu cũ sang gần với phong cách xe tăng phương Tây hơn, đặc biệt trong khả năng chống lại mối đe dọa không người lái.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Chonma-2 chính là thiếu thông tin minh bạch và kiểm chứng độc lập. Toàn bộ tuyên bố về “100% chặn drone” hay “vượt trội tuyệt đối” đều xuất phát từ KCNA, nguồn truyền thông nhà nước, mà chưa có bất kỳ thử nghiệm thực chiến hay đánh giá từ bên thứ ba nào.

Dưới lệnh cấm vận quốc tế kéo dài, Triều Tiên khó tiếp cận linh kiện điện tử cao cấp, cảm biến radar tiên tiến, hay vật liệu composite hiện đại, nên APS có thể chỉ là phiên bản nâng cấp hạn chế, chưa đạt chuẩn thế hệ thứ ba thực thụ như trên xe tăng Nga T-14 hay Israel Trophy.

Ảnh: Yonhap

Hơn nữa, buổi lái thử của Kim Ju Ae chỉ diễn ra ở tốc độ chậm, địa hình phẳng, không phản ánh hiệu suất thực tế trên chiến trường phức tạp với địa hình đồi núi, thời tiết xấu hay tấn công đồng thời từ nhiều hướng.

Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng đây chủ yếu là màn trình diễn nhằm củng cố hình ảnh kế vị hơn là minh chứng kỹ thuật đáng tin cậy.

Xe tăng Chonma-2 đại diện cho nỗ lực hiện đại hóa rõ rệt của Triều Tiên, đặc biệt trong khả năng chống drone và tự vệ, mang lại lợi thế tiềm năng trong xung đột cục bộ hoặc phòng thủ.

Dù vậy, khoảng cách công nghệ với các cường quốc, cùng sự thiếu minh bạch, khiến hiệu quả thực chiến của xe tăng Chonma-2 vẫn là dấu hỏi lớn.

Hình ảnh Kim Ju Ae lái xe tăng Chonma-2 đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nhưng giá trị quân sự thực sự chỉ có thể được khẳng định qua thời gian, thử nghiệm độc lập và ứng dụng thực tế.

Hiện tại, xe tăng Chonma-2 vẫn là biểu tượng tham vọng quân sự Triều Tiên hơn là “siêu xe tăng” đã hoàn thiện.