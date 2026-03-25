Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz năm 2026, ngư lôi siêu khoang Hoot của Iran đột nhiên trở thành tâm điểm tranh luận quân sự quốc tế. Với tốc độ được tuyên bố lên tới 360km/h, nhanh gấp ba đến bốn lần ngư lôi thông thường, Hoot hứa hẹn biến bất kỳ tàu chiến nào tiếp cận gần vào mục tiêu chết người chỉ trong vài giây. Nhưng đằng sau con số gây sốc ấy là một thực tế kỹ thuật đầy mâu thuẫn: một vũ khí được thiết kế để “đánh nhanh thắng nhanh” hay chỉ là sản phẩm copy từ công nghệ Liên Xô cũ kỹ, tồn tại nhiều hạn chế chết người?

Ngư lôi siêu khoang Hoot của Iran có thể đạt tốc độ hàng trăm km/h dưới nước, nhưng hiệu quả và vai trò trong chiến đấu vẫn là ẩn số lớn. Ảnh: Topwar

Ngư lôi Hoot (hay còn gọi là Hoot torpedo) do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển và lần đầu thử nghiệm công khai năm 2006 trong cuộc diễn tập “Great Prophet”.

Các nguồn phân tích độc lập từ National Interest và Defence Matters đều thống nhất rằng đây là phiên bản sao chép ngược (reverse-engineered) từ ngư lôi siêu khoang VA-111 Shkval của Nga, vốn đã ra đời từ những năm 1970.

Công nghệ cốt lõi nằm ở hiện tượng siêu khoang hóa (supercavitation): mũi đặc biệt hình đĩa hoặc nón của ngư lôi tạo ra một lớp bong bóng khí bao quanh toàn bộ thân, biến ma sát nước gần như về zero.

Động cơ rocket nhiên liệu rắn phun khí nóng để duy trì bong bóng này, đẩy ngư lôi lao vút với vận tốc 100m/s (khoảng 220mph).

Kết quả là một quả đạn có thể vượt qua khoảng cách 6-13km chỉ trong chưa đầy hai phút, nhanh đến mức hệ thống phòng ngự truyền thống của tàu chiến của đối phương gần như không kịp phản ứng.

Ngư lôi Hoot của Iran với tốc độ hơn 300 km/h và công nghệ siêu khoang vẫn là ẩn số sau gần 20 năm. Ảnh: Topwar

Về thông số kỹ thuật, ngư lôi Hoot nổi bật ở tốc độ tối đa 360km/h, tầm hoạt động thực tế chỉ 6 dặm (khoảng 9,7km) theo National Interest, dù một số nguồn Iran tuyên bố mở rộng lên 10-13km.

Đầu đạn là chất nổ mạnh thông thường, kích thước thân tương đương ngư lôi chuẩn 533mm, sử dụng động cơ rocket rắn không cần oxy từ nước biển như một số biến thể Shkval cao cấp.

Hướng dẫn gần như vắng bóng: không có sonar tự hành tinh vi, chủ yếu bay thẳng theo quỹ đạo cố định với vài cánh lái thô sơ.

Chính điều này tạo nên ưu điểm lớn nhất của ngư lôi Hoot, tốc độ kinh hoàng biến nó thành “vũ khí bất ngờ” trong không gian chật hẹp như eo biển Hormuz, nơi thời gian cảnh báo chỉ tính bằng phút.

Các chuyên gia từ Defence Matters và Pravda English nhấn mạnh rằng trong môi trường eo biển đông đúc, ngư lôi Hoot kết hợp hoàn hảo với mìn, tên lửa bờ biển và xuồng nhanh, tạo thành “vùng tử địa” cho tàu sân bay Mỹ.

Tuy nhiên, chính những điểm mạnh ấy lại lộ rõ nhược điểm chết người. Tầm bắn cực kỳ hạn chế buộc tàu phóng phải tiếp cận mục tiêu chỉ vài km, một hành động tự sát trước radar và máy bay tuần tra hiện đại.

Ngư lôi Hoot Iran nổi bật nhờ tốc độ nhưng nhiều hạn chế chưa được kiểm chứng. Ảnh: Topwar

Khả năng cơ động kém khiến ngư lôi Hoot gần như không thể bẻ ngoặt khi mục tiêu di chuyển, trong khi tiếng ồn khổng lồ từ động cơ rocket và bong bóng khí lại khiến sonar đối phương dễ dàng phát hiện từ xa.

National Security Journal thẳng thắn đánh giá đây là “vũ khí tuyên truyền nhiều hơn thực chiến”: Nga đã ngừng sản xuất Shkval vì chi phí cao và hiệu quả thấp, còn Iran chưa từng công bố bằng chứng nào về loạt thử nghiệm thực tế thành công ngoài các video tuyên truyền năm 2006-2017.

So với đối thủ cùng phân khúc siêu khoang, ngư lôi Hoot gần như giống hệt Shkval nguyên bản: tốc độ tương đương (Shkval đạt 370km/h, tầm 7-15km tùy biến thể), nhưng cả hai đều thua kém xa về độ tin cậy so với ngư lôi dẫn đường hiện đại của phương Tây.

Khi đặt cạnh Mk 48 ADCAP, ngư lôi chủ lực của Hải quân Mỹ, khoảng cách công nghệ càng rõ rệt. Mk 48 chỉ đạt tốc độ khoảng 100-120km/h nhưng bù lại có tầm bắn hơn 40km, hệ thống sonar tự hành thông minh có thể “săn” mục tiêu độc lập, khả năng cơ động linh hoạt và độ chính xác cao ngay cả ở khoảng cách xa.

Trong khi Hoot và Shkval buộc phải phóng gần và bay thẳng như “mũi tên lửa dưới nước”, Mk 48 có thể bám đuổi, né tránh và tấn công từ nhiều hướng.

Tốc độ vượt trội giúp Hoot gây chú ý nhưng năng lực thực chiến còn bỏ ngỏ. Ảnh: Topwar

National Interest nhấn mạnh: Mỹ không theo đuổi công nghệ siêu khoang vì nhận ra rằng tốc độ cực đại chỉ đáng giá trong kịch bản rất hẹp, còn tác chiến hải quân hiện đại đòi hỏi tầm xa, chính xác và sống sót cao hơn.

Ngư lôi siêu khoang Hoot Iran đại diện cho một hướng đi công nghệ táo bạo nhưng đầy rủi ro. Nó thực sự sở hữu tốc độ “không thể chặn” trong khoảng cách ngắn và môi trường eo biển chật hẹp, lợi thế chiến lược rõ ràng cho Iran trong bất kỳ kịch bản phong tỏa Hormuz nào.

Nhưng những hạn chế về tầm bắn, cơ động, hướng dẫn và tính thực chiến khiến ngư lôi Hoot khó trở thành “game changer” thực sự.

So với Shkval Nga (bản gốc gần như giống hệt) hay Mk 48 Mỹ (chậm hơn nhưng vượt trội toàn diện), ngư lôi Hoot vẫn chỉ là một vũ khí bổ trợ tuyên truyền nhiều hơn là giải pháp thống trị đại dương.

Trong cuộc chạy đua vũ khí dưới nước năm 2026, tốc độ có thể gây sốc, nhưng độ tin cậy và tầm xa mới quyết định ai thực sự kiểm soát biển cả.