Iran đang chứng kiến bước tiến đáng chú ý trong công nghệ drone tấn công một chiều khi triển khai Hadid-110, mẫu drone jet-powered stealth nhanh nhất từ trước đến nay của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Với tốc độ vượt trội và thiết kế giảm dấu hiệu radar, Hadid-110 không chỉ bổ sung cho dòng Shahed truyền thống mà còn tạo ra thách thức mới cho các hệ thống phòng không hiện đại.

Theo armyrecognition.com, Hadid-110, còn được gọi là Dalahu hoặc Dalaho, là drone tấn công một chiều (kamikaze/loitering munition) được phát triển dành riêng cho lực lượng mặt đất của IRGC.

Mẫu drone này được công khai lần đầu vào năm 2025 tại triển lãm quốc phòng và được thử nghiệm trong cuộc tập trận Sahand-2025 với sự tham gia của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Đến tháng 3/2026, Hadid-110 đã chính thức tham chiến lần đầu trong Chiến dịch True Promise IV (Lời hứa chân thật 4 - là đợt tấn công trả đũa quy mô lớn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện nhằm vào Israel, bắt đầu từ ngày 15/3/2026), đánh dấu sự thay đổi chiến thuật drone của Iran khi kết hợp với các mẫu drone chậm hơn để tăng hiệu quả tấn công.

Về mặt công nghệ, điểm nổi bật nhất của Hadid-110 nằm ở động cơ phản lực nhỏ gọn kết hợp với bộ tăng tốc nhiên liệu rắn ban đầu, giúp drone cất cánh từ ray phóng mà không cần đường băng.

Thân máy bay sử dụng thiết kế cánh delta góc cạnh sắc nét cùng bề mặt phân mảnh (faceted) nhằm giảm tiết diện radar (RCS), tạo khả năng tàng hình cơ bản.

Điều này kết hợp với tốc độ cao giúp drone tiếp cận mục tiêu nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian phản ứng của radar và hệ thống phòng không đối phương.

So với các drone Iran trước đây chủ yếu dùng động cơ piston, công nghệ jet-powered ở Hadid-110 mang lại hiệu suất vượt trội, biến nó thành “cầu nối” giữa drone thông thường và tên lửa hành trình giá rẻ.

Theo jpost.com, thông số kỹ thuật của Hadid-110 cho thấy sự tập trung rõ ràng vào tốc độ và khả năng xuyên thủng. Drone đạt vận tốc hành trình khoảng 510-517 km/h, cao gấp gần ba lần so với Shahed-136 (chỉ khoảng 185 km/h).

Phạm vi hoạt động đạt 350 km, trần bay tối đa khoảng 9.144 mét, thời gian bay liên tục lên đến 1 giờ và đầu đạn nổ nặng 30 kg.

Phương pháp phóng bằng booster rocket sau đó chuyển sang động cơ jet giúp drone linh hoạt triển khai từ các vị trí địa hình đa dạng, phù hợp với chiến tranh bất đối xứng mà Iran theo đuổi.

Theo armyrecognition.com, ưu điểm lớn nhất của Hadid-110 chính là tốc độ siêu cao kết hợp yếu tố tàng hình (stealth), giúp rút ngắn khoảng cách từ lúc bị phát hiện đến lúc gây sát thương.

Trong khi Shahed-136 thường được dùng để bão hòa phòng không bằng số lượng lớn, Hadid-110 lại chuyên tấn công các mục tiêu nhạy cảm như radar, trung tâm chỉ huy hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, nơi cần phản ứng nhanh.

Thiết kế giảm RCS khiến đối phương khó phát hiện từ xa, đồng thời chi phí sản xuất thấp hơn tên lửa thông thường cho phép Iran chế tạo và sử dụng hàng loạt.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là bước tiến chiến lược, giúp Iran đa dạng hóa kho vũ khí drone và tạo áp lực lên các hệ thống phòng không hiện đại của Mỹ, Israel hay các nước lân cận.

Tuy nhiên, Hadid-110 cũng tồn tại những nhược điểm rõ rệt khi so sánh với các mẫu drone Iran khác. Phạm vi hoạt động chỉ 350 km và thời gian bay ngắn 1 giờ khiến nó không phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương, trong khi Shahed-136 có thể bay xa 1.000-2.500 km.

Đầu đạn 30 kg cũng hạn chế sức mạnh phá hủy so với một số drone mang tải trọng lớn hơn. Động cơ jet phức tạp hơn có thể làm tăng chi phí sản xuất và đòi hỏi bảo dưỡng cao hơn so với động cơ piston đơn giản, đồng thời công nghệ mới còn chưa được kiểm chứng quy mô lớn trong chiến tranh kéo dài.

Những hạn chế này khiến Hadid-110 chỉ đóng vai trò “chuyên biệt” thay vì thay thế hoàn toàn dòng drone giá rẻ, lâu bền như Shahed.

Hadid-110 đại diện cho bước tiến công nghệ rõ nét của ngành công nghiệp quốc phòng Iran, tập trung vào tốc độ và khả năng tàng hình để đối phó với các hệ thống phòng không tiên tiến.

Mặc dù vẫn còn những giới hạn về phạm vi và tải trọng, mẫu drone này đã chứng minh giá trị thực chiến qua các cuộc tấn công năm 2026 và nhận được sự quan tâm từ các đối tác như Nga.

Trong tương lai, nếu Iran khắc phục được nhược điểm bằng cách cải tiến động cơ hoặc tăng sản lượng, Hadid-110 có tiềm năng trở thành yếu tố then chốt thay đổi cục diện tác chiến drone khu vực.