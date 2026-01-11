Ngày 11/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là ông B.T.T. (SN 1955, trú tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng).

Hình ảnh nơi xảy ra vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, tối 10/1, ông T. điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường qua thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang. Khi đến đoạn đường trên, ông T. bất ngờ dừng xe, sau đó loạng choạng rồi ngã xuống đường.

Vài giây sau, một xe tải chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, cán qua người ông T. rồi tiếp tục di chuyển và không dừng lại. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận các dấu vết liên quan và trưng cầu khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, cơ quan chức năng trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra tai nạn để truy tìm phương tiện liên quan. Qua hình ảnh thu thập được, phía sau đuôi xe tải có dán dòng chữ “tập lái”.

Vụ tai nạn đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.