Không ít người sử dụng xe tay ga ở thành phố thắc mắc vì sao quãng đường di chuyển mỗi ngày không nhiều, chủ yếu chỉ quanh khu dân cư hoặc vài kilomet nội đô, nhưng xe vẫn nhanh hết xăng hơn dự tính. Ngược lại, khi chạy đường dài hoặc duy trì tốc độ ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu lại giảm đi đáng kể.

Theo các kỹ thuật viên sửa chữa xe máy, đây là hiện tượng khá phổ biến trên xe tay ga và không đồng nghĩa động cơ đang gặp lỗi. Đặc tính của động cơ đốt trong kết hợp với hệ truyền động vô cấp CVT khiến xe tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn khi thường xuyên vận hành ngắt quãng, dừng - chạy liên tục trên các quãng đường ngắn.

Động cơ luôn hoạt động trong trạng thái “nguội máy”

“Nguyên nhân lớn nhất khiến xe tay ga đi quãng ngắn hao xăng nằm ở giai đoạn khởi động nguội. Khi vừa nổ máy, động cơ chưa đạt nhiệt độ vận hành phù hợp nên hệ thống phun xăng điện tử sẽ tự bơm nhiều nhiên liệu hơn bình thường để xe vận hành ổn định và hạn chế rung giật. Điều này đồng nghĩa lượng xăng được phun vào buồng đốt luôn nhiều hơn so với khi động cơ đã nóng máy hoàn toàn.

Ảnh minh họa.

Không chỉ vậy, trong vài phút đầu sau khởi động, ECU còn phải duy trì chế độ phun nhiên liệu đậm hơn nhằm giảm rung giật, giúp động cơ nóng nhanh, hỗ trợ dầu nhớt lưu thông hiệu quả hơn và đưa bộ xử lý khí thải lên nhiệt độ tiêu chuẩn.

Nếu người dùng chỉ chạy khoảng 1-3km rồi tắt máy, động cơ gần như chưa kịp đạt trạng thái vận hành lý tưởng. Điều này khiến xe gần như luôn hoạt động trong giai đoạn tiêu hao nhiên liệu cao nhất.

Các nghiên cứu về hiện tượng “cold start” cho thấy mức tiêu hao nhiên liệu trong những phút đầu vận hành có thể cao hơn đáng kể so với khi động cơ đã đạt nhiệt độ ổn định. Đây cũng là lý do một chiếc xe chạy liên tục 15km thường tiết kiệm nhiên liệu hơn việc chia thành nhiều chuyến đi ngắn trong ngày.

Dầu nhớt chưa đạt trạng thái bôi trơn tối ưu

Bên cạnh hệ thống phun nhiên liệu, dầu bôi trơn cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn tới khả năng tiết kiệm xăng của xe tay ga khi di chuyển quãng ngắn. Khi động cơ còn nguội, dầu nhớt thường đặc hơn và chưa lưu thông đều tới các chi tiết bên trong máy. Điều này làm tăng ma sát giữa piston, xi-lanh, trục khuỷu và các bộ phận chuyển động khác.

Để duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện ma sát lớn hơn, động cơ buộc phải tiêu tốn thêm nhiên liệu. Đây cũng là lý do nhiều xe tay ga thường có cảm giác máy nặng hơn, tăng ga ì hơn hoặc rung nhiều hơn trong vài phút đầu tiên sau khi khởi động.

Chạy quãng đường ngắn, dầu nhớt chưa đạt trạng thái bôi trơn tối ưu. Ảnh minh họa.

Nếu xe chỉ chạy quãng ngắn liên tục mỗi ngày, dầu nhớt thường xuyên không đạt nhiệt độ vận hành lý tưởng, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả bôi trơn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu về lâu dài.

Chia nhỏ nhiều chuyến đi khiến xe tốn xăng hơn

Một chiếc xe chạy liên tục 15km thường tiết kiệm nhiên liệu hơn so với việc chia thành 5-6 chuyến đi ngắn. Nguyên nhân là sau mỗi lần tắt máy, động cơ lại quay về trạng thái nguội và phải lặp lại quá trình làm nóng từ đầu. Điều này khiến xe liên tục hoạt động trong giai đoạn tiêu hao nhiên liệu cao.

Tình huống này rất phổ biến với người dùng xe tay ga tại đô thị, khi xe chủ yếu phục vụ nhu cầu đi chợ, đưa đón con, mua đồ gần nhà hoặc chạy việc quanh nội thành. Dù tổng quãng đường trong ngày không nhiều, lượng nhiên liệu tiêu hao thực tế vẫn có thể cao hơn đáng kể so với những người chạy đường dài hoặc di chuyển liên tục.

Hộp số CVT khiến xe tay ga khó tiết kiệm khi đi phố

Khác với xe số truyền thống, đa số xe tay ga hiện nay sử dụng hộp số vô cấp CVT với cấu tạo gồm dây cu-roa, puly và bộ ly hợp ly tâm. Ưu điểm của hệ thống này là vận hành êm ái, dễ lái và không cần sang số. Tuy nhiên, CVT lại có hiệu suất truyền động thấp hơn hộp số cơ khí trên xe số.

Trong quá trình vận hành, hệ thống CVT phải liên tục thay đổi tỉ số truyền khi xe tăng hoặc giảm tốc. Điều này khiến động cơ khó duy trì vòng tua ổn định, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc. Với những mẫu xe như Honda Air Blade, Honda SH 160i hay Yamaha Grande, mức tiêu hao nhiên liệu trong phố thường cao hơn đáng kể so với khi chạy đường trường ổn định.

Ngoài ra, hệ thống CVT cũng tạo ra một phần hao hụt công suất trong quá trình truyền động, khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn để kéo xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên.

Dừng đèn đỏ và đề-pa liên tục làm tăng tiêu hao nhiên liệu

Điều kiện giao thông đô thị cũng là nguyên nhân quan trọng khiến xe tay ga đi gần thường hao xăng hơn kỳ vọng. Trong phố đông, người lái thường xuyên phải dừng đèn đỏ, nhích từng đoạn, tăng tốc từ trạng thái đứng yên rồi lại phanh liên tục. Mỗi lần đề-pa, động cơ cần tạo mô-men xoắn lớn để kéo toàn bộ trọng lượng xe và người lái, đây cũng là thời điểm mức tiêu hao nhiên liệu tăng mạnh nhất.

Nếu việc tăng- giảm tốc diễn ra liên tục trên quãng đường ngắn, lượng xăng tiêu thụ sẽ tăng đáng kể dù tổng số km di chuyển không nhiều. Những thói quen như vít ga mạnh khi vừa đèn xanh, tăng ga đột ngột hoặc phanh gấp liên tục cũng là nguyên nhân phổ biến khiến xe tay ga hao xăng hơn thực tế công bố của nhà sản xuất.

Xe tay ga thường nặng hơn xe số

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là xe tay ga hiện đại thường có trọng lượng lớn hơn xe số phổ thông. Ngoài phần thân vỏ lớn hơn, xe tay ga còn phải mang theo hệ thống truyền động CVT, cốp chứa đồ dung tích lớn và nhiều trang bị điện tử hơn.

Khi kết hợp với bánh xe nhỏ và đặc tính vận hành thiên về đô thị, động cơ sẽ cần nhiều năng lượng hơn mỗi lần tăng tốc. Điều này đặc biệt rõ ở các dòng tay ga cỡ lớn như Honda LEAD hay Honda SH Mode khi di chuyển trong tình trạng kẹt xe liên tục.

Xe thiếu bảo dưỡng sẽ càng “uống xăng”

Ngoài điều kiện sử dụng, tình trạng bảo dưỡng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe tay ga. Các chi tiết như lọc gió bẩn, bu-gi xuống cấp, kim phun bám cặn, dây cu-roa mòn, lốp non hơi hoặc dầu máy quá cũ đều khiến động cơ phải hoạt động nặng hơn và tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Đặc biệt với những chiếc xe chủ yếu dùng để chạy quãng ngắn trong phố, tình trạng hao xăng thường xuất hiện rõ hơn do động cơ vốn đã hoạt động trong điều kiện không tối ưu.

Theo các kỹ thuật viên sửa chữa xe máy, nhiều trường hợp xe “uống xăng” bất thường đã cải thiện đáng kể sau khi vệ sinh kim phun, thay lọc gió, bảo dưỡng nồi CVT và thay bugi mới.

Để cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu, người dùng nên hạn chế tăng ga đột ngột, duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn, thay dầu nhớt đúng loại và bảo dưỡng định kỳ hệ truyền động CVT.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!