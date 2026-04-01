Mới đây, thị trường xe máy trong nước xuất hiện thêm một mẫu xe tay ga nhập khẩu từ Trung Quốc có thiết kế khá dị - Honda Square X125 2026. Xe được một đại lý tư nhân tại TP.HCM đưa về, nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế vuông vức, khác biệt so với số đông. Đi cùng ngoại hình “không đụng hàng” là mức giá khá đắt lên tới gần 100 triệu đồng, ngang ngửa nhiều mẫu xe tay ga cao cấp hiện nay.

Khác với phần lớn xe tay ga phổ thông hiện nay, Square X125 mang phong cách kiểu dáng hình hộp, vuông vức với các đường nét dạng "góc cạnh". Tổng thể xe tạo cảm giác cứng cáp, thực dụng, thay vì mềm mại hay thời trang.

Phần đầu xe là điểm dễ nhận biết nhất với cụm đèn đặt trong một khối hộp lớn, phía ngoài có thêm khung kim loại bảo vệ. Các dải LED được bố trí theo dạng thanh ngang, mang phong cách gần với xe địa hình hơn là xe đô thị.

Thân xe sử dụng nhiều chi tiết phẳng, ít đường cong, kết hợp sàn để chân rộng và dạng mặt phẳng, phục vụ mục đích sử dụng thực tế. Yên xe thiết kế tách rời, trong đó phần yên sau có thể dựng lên làm tựa lưng khi di chuyển một mình.

Về thông số, xe sử dụng động cơ 124cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng quạt gió, tích hợp phun xăng điện tử. Công suất khoảng 9,5 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố vào khoảng 59 km/lít, đi kèm bình xăng dung tích 5,7 lít.

Phiên bản được đưa về Việt Nam là bản ABS với phanh đĩa trước/sau và hệ thống chống bó cứng phanh hai kênh. Kết hợp với khoảng sáng gầm hơn 160 mm và lốp dạng địa hình, xe có thể vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, dù không phải là mẫu chuyên off-road.

Một điểm đáng chú ý là sau khi đưa về Việt Nam, đại lý đã đầu tư trang bị, gắn thêm khá nhiều phụ kiện chính hãng như thùng chứa đồ phía sau dạng khung kim loại, túi treo hai bên, giá chằng đồ và bàn gập bên hông. Những chi tiết này khiến mẫu xe mang dáng dấp của một phương tiện phục vụ đi dã ngoại, cắm trại hơn là một chiếc tay ga đi phố thông thường.

Thông tin từ đại lý, việc gắn thêm nhiều phụ kiện chính hãng đã khiến giá xe đội lên gấp đôi so với giá gốc tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể, Honda Square X125 (đời 2026) tại thị trường Trung Quốc có giá đề xuất là 12.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng trên dưới 45 triệu đồng. Sau khi được đưa về Việt Nam và nâng cấp phụ kiện, giá xe sẽ rơi vào khoảng gần 100 triệu đồng.

Như vậy, ở Trung Quốc, đây là mẫu xe tay ga 125cc tầm trung nhưng khi về Việt Nam, mẫu xe trở thành cao cấp, xe chơi. Xét về động cơ, trang bị tương đương, giá trên khá đắt so với Honda SH 125i (75–85 triệu bản tiêu chuẩn, bản cao hơn gần 100 triệu); Yamaha NVX 155 (~55–60 triệu, rẻ hơn nhưng thiên thể thao); Honda Air Blade 160 (~55–60 triệu). Tuy nhiên, do kiểu dáng dị biệt, độc lạ, thực tế mẫu xe không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp và chỉ đành cho dân chơi muốn thể hiện gu riêng.

