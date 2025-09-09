Yamaha Việt Nam tiếp tục gây chú ý trên thị trường xe máy khi Yamaha Neo's, mẫu xe máy điện duy nhất của hãng tại Việt Nam đang được bán với mức giá chỉ khoảng 33–34 triệu đồng, thấp hơn tới 15–16 triệu đồng so với giá niêm yết 49,091 triệu đồng.

Đáng nói, trong một số trường hợp, khách hàng có thể thương lượng giảm gần 20 triệu đồng, đưa giá bán hạ sát mốc 30 triệu đồng. Đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp Neo's được giảm sâu, cho thấy Yamaha đang nỗ lực điều chỉnh để mẫu xe này trở nên dễ tiếp cận hơn.

Mẫu xe máy điện Yamaha Neo's đang được các đại lý chào bán với giá hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Theo khảo sát của PV VietNamNet, mức giảm trước đó chủ yếu đến từ các chương trình riêng lẻ của đại lý. Tuy nhiên, từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9/2025, Yamaha Việt Nam chính thức đưa ra ưu đãi tương đương giảm giá 15 triệu đồng, hoặc khách hàng nếu mua theo giá niêm yết, sẽ nhận thêm một pin dự phòng.

Dù vậy, anh Lương Dũng - Giám đốc đại lý Yamaha Town Việt Nhật (Hà Nội) cho biết: "Tuy giá bán hiện chỉ hơn 30 triệu đồng nhưng đại lý vẫn phải xuất hóa đơn đúng giá niêm yết 49,091 triệu đồng, đồng nghĩa người mua vẫn phải chịu phí ra biển là 4 triệu đồng, thay vì chỉ 2 triệu đồng cho các xe máy có giá trị dưới 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Yamaha Neo's hiện chỉ còn hai màu lựa chọn là Trắng và Đen, không còn phiên bản màu Xanh như trước."

Với mức giảm giá hơn 30% giá trị xe, đây được xem là mức ưu đãi cao nhất dành cho Yamaha Neo's kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2022. Ngoài ra, động thái giảm giá mạnh lần này được coi là chiến lược của Yamaha nhằm biến Neo's từ một sản phẩm “khó với tới” thành lựa chọn hợp lý hơn, qua đó cạnh tranh trực tiếp với Honda ICON:e – mẫu xe điện đang tạo nhiều chú ý trên thị trường.

So với Honda, Yamaha gia nhập thị trường xe điện Việt từ năm 2022 nhưng kể từ đó đến nay, Neo's - mẫu xe máy điện duy nhất của hãng xe máy Nhật Bản này vẫn chưa thể gặt hái thành công.

Yamaha Neo's có kiểu dáng thời trang, cá tính. Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED, bảng đồng hồ LCD, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, hộc chứa đồ có tích hợp cổng sạc USB và khóa smartkey. Phần cốp dưới yên xe có dung tích 27 lít cho phép người dùng lắp thêm bộ pin thứ 2 để nâng quãng đường di chuyển lên 144km.

Yamaha Neo's hiện chỉ được bán ra với 2 màu trắng và đen. Ảnh: Ngô Minh

Nhưng hạn chế lớn nhất khiến Yamaha Neo's chưa thể tiếp cận được số đông người dùng nằm ở giá bán. Khi giữ nguyên giá niêm yết gần 50 triệu đồng, xe khó cạnh tranh với các mẫu xe tay ga chạy xăng như Yamaha Grande (từ 46 triệu đồng), Honda Vario 160 (từ 52 triệu đồng).

Trong khi khả năng vận hành của xe cũng bị đánh giá chưa nổi bật. Xe sử dụng động cơ 2kW, pin lithium-ion dung lượng 1,186 kWh cho phạm vi di chuyển chỉ 72km trong điều kiện chạy ở tốc độ 30 km/h và thời gian sạc đầy pin lên đến 9 tiếng.

Con số này thua kém nhiều mẫu xe máy điện được sản xuất trong nước khác như Dat Bike Quantum S1 với giá bán 49,9 triệu đồng có thể chạy được 270km với tốc độ tối đa 100 km/h, hay mẫu VinFast Vento Neo hiện đang có giá bán 32 triệu đồng, bằng với Yamaha Neo's ở thời điểm hiện tại cũng có thể chạy được 197km với tốc độ tối đa 78 km/h.

Tuy nhiên, với mức giá bán hiện chỉ còn hơn 30 triệu đồng, Yamaha Neo's hoàn toàn có thể trở thành một sự lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những khách hàng muốn tìm kiếm một mẫu xe máy điện thương hiệu Nhật Bản, chất lượng ổn định.

Nhưng trước khi xuống tiền, người mua vẫn cần tính toán kỹ yếu tố chi phí lăn bánh và nhu cầu quãng đường di chuyển để tránh thất vọng sau khi sử dụng.

