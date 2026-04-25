Ngày 25/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải chở thư báo và xe máy khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, ông Trần Thanh Hải (SN 1999, trú tại xã Việt An, TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô tải BKS 92H-013.57 lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến khu vực thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk), xe tải va chạm với xe máy BKS 78D1-139.48 lưu thông theo hướng ngược lại.

Trên xe máy lúc này có ông Huỳnh Quốc Học (SN 1982) chở theo bà Nguyễn Thị Vi (SN 1992), cùng trú tại xã Xuân Lộc.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Vụ tai nạn khiến ông Học tử vong tại chỗ, bà Vi bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Trần Thanh Hải điều khiển ô tô tải đổ đèo thì bất ngờ mất lái dẫn đến va chạm.