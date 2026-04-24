Ngày 24/4, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 11h29 ngày 15/4 tại Km198+200, Quốc lộ 29 (xã Cư Pơng) làm em V.Đ.Q. (SN 2008, trú xã Cư Pơng) tử vong.

Cục CSGT cho biết, xe gắn máy biển số 47AB-325.78 do V.Đ.Q. điều khiển có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh cắt clip

Thời điểm điều khiển xe gắn máy xảy ra tai nạn giao thông, em Q. 17 tuổi 5 tháng 28 ngày. Đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, V.Đ.Q. đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh 50cm3 tham gia giao thông.

Do đó, trong vụ việc, không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông. Tuy nhiên, phương tiện này có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Bên cạnh đó, quá trình thu thập các clip có liên quan xác định em Q. chạy xe tốc độ cao trên đường.

Cũng theo Cục CSGT, một cán bộ CSGT Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bị khởi tố với tội danh Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ việc, chiều 24/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mời 12 tài khoản (Facebook, TikTok...) lên làm việc vì có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Công an làm việc với một chủ tài khoản. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, liên quan đến vụ tai nạn nói trên, một số tài khoản đã đăng tải, chia sẻ và bình luận các nội dung như công an bao che tội phạm; lấy người khác để thế thân cho cán bộ giao thông vi phạm; xử lý cho có để che mắt người dân... Đây là những thông tin sai sự thật, xuyên tạc và công kích lực lượng công an.

Tại cơ quan điều tra, các chủ tài khoản đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm của mình, đồng thời chủ động xóa bỏ các bài viết, bình luận và cam kết không tái phạm.

Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, khoảng 11h29 ngày 15/4, em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú tại xã Cư Pơng) điều khiển xe máy mang BKS 47AB - 325.78 lưu thông trên quốc lộ 29 hướng đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa phận xã Cư Pơng, xe máy đã lao xuống mương thoát nước bên trái đường khiến Q. tử vong tại bệnh viện.

Khi phát hiện em Q. bị tai nạn giao thông, ông Nguyễn Quang Hoàng - nguyên cán bộ Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk không đến vị trí nơi em Q. bị nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố ông Nguyễn Quang Hoàng để điều tra về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.