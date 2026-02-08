Tối 7/2, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) nhận được phản ánh của người dân về một đoàn xe mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục trưởng Cục CSGT đã yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, làm rõ.

Đến sáng 8/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra các phương tiện tại phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang), sau đó mời nhóm tài xế đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Qua xác minh, cảnh sát xác định 11 người điều khiển phương tiện đều mang quốc tịch nước ngoài, gồm: 3 người Bahrain; 3 người Saudi Arabia; 2 người United Arab Emirates (UAE); 1 người Qatar; 1 người Kuwait và 1 người Oman.

Nhóm tài xế điều khiển mô tô phân khối lớn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: CACC

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp trên về hành vi: “Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc”, mức phạt 5 triệu đồng/trường hợp theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là người nước ngoài điều khiển phương tiện tại Việt Nam, cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.