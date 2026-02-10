Video: UAE SWAT Challenge

Báo Khaleej Times dẫn thông cáo của ban tổ chức UAE SWAT Challenge cho hay cuộc thi này được thiết kế nhằm giúp các đội cảnh sát đặc nhiệm trên khắp thế giới “rèn rũa kỹ năng tác chiến trong những tình huống mang tính thực tế, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều đội tuyển chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong môi trường chuyên nghiệp”.

Đặc nhiệm Việt Nam ngắm bắn mục tiêu. Ảnh: UAE SWAT Challenge

Video do ban tổ chức cuộc thi đăng tải cho thấy khi tham dự phần thi “giải cứu con tin”, đội tuyển cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam đã lần lượt thực hiện các hạng mục dùng súng bắn tỉa hạ mục tiêu chỉ định từ trên cao, dùng thiết bị chuyên dụng để phá cửa tòa nhà và vô hiệu hóa các mục tiêu bên trong bằng súng lục, sau đó đưa mô hình con tin nặng 80kg đến vị trí kết thúc bài thi.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc phần thi “giải cứu con tin” chỉ trong hơn 1 phút 1 giây.

Các đặc nhiệm Việt Nam vô hiệu hóa các mục tiêu bằng súng lục. Ảnh: UAE SWAT Challenge