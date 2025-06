Ngày 30/6, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh và cấp xã, phường trực thuộc.

Tỉnh Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh và Long An, có tổng số 82 xã và 14 phường. Đồng thời, hoạt động của các cấp chính quyền cấp huyện theo địa giới hành chính cũ chính thức chấm dứt từ ngày 1/7/2025.

Về công tác tổ chức cán bộ, theo quyết định của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ: Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Long An, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mới nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh trước sáp nhập, được phân công giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh mới.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũ, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất.

Cùng với đó, chỉ định 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới nhiệm kỳ 2021–2026, gồm: ông Nguyễn Hồng Thanh - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũ; Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũ; Ông Đoàn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũ; Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũ; Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao quyết định cho 96 tân Bí thư phường, xã sau sáp nhập. Ảnh: BA.

Chi tiết Bí thư 96 phường, xã của tỉnh Tây Ninh mới: