Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo thông cáo báo chí của Hải quân Nga, các bài diễn tập giả định lần này của các kíp lái máy bay săn ngầm IL-38 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương có nội dung truy tìm và phát hiện lực lượng đổ bộ của đối phương. Sau khi trinh sát "khu vực đổ bộ của đối phương”, các máy bay IL-38 sẽ thực hiện mô phỏng một số đợt ném bom.

“Trong các bài diễn tập ném bom, nhóm phi công điều khiển máy bay IL-38 sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng mặt đất. Mục đích của các bài diễn tập là nhằm kiểm tra kỹ năng của phi công ở những khu vực thiếu dấu hiệu định hướng”, đoạn trích trong thông cáo viết.

Máy bay IL-38 Nga thực hiện bài ném bom vào mục tiêu giả định. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng tin RT cho hay, cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương ở khu vực Viễn Đông lần này có sự tham gia của 10 chiến hạm cùng một số tàu ngầm hạt nhân, tiêm kích, trực thăng và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion.