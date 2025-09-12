Theo hãng tin Sputnik, cuộc tập trận là giai đoạn cuối trong chương trình huấn luyện chung giữa quân đội Nga và Belarus trong năm nay. Tại sự kiện, các binh sĩ Nga và Belarus sẽ thực hành cách đối phó những hành động khiêu khích nhằm vào liên minh giữa hai nước và tái khôi phục sự hợp nhất lãnh thổ.

Video: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các nhóm tác chiến thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các đối tác khác đã được mời tới tham sự cuộc diễn tập để tiến hành các hoạt động chung. Được biết, các cuộc tập trận được tổ chức tại nhiều bãi huấn luyện ở Belarus và Nga cũng như các khu vực ở biển Baltic và biển Barents.

Trước đó, giới chức Belarus thông báo, sự kiện Zapad-2025 có sự tham gia của 13.000 binh sĩ và bao gồm các hoạt động tập trận mô phỏng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, cuộc tập trận đã được lên lịch từ trước và không nhắm vào quốc gia cụ thể nào.