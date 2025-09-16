Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong thông cáo đưa ra hôm 15/9, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong cuộc tập trận Zapad-2025, thủy thủ đoàn của tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk đã nhận lệnh thực hiện cuộc tập kích bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao vào mục tiêu giả định nằm ở Biển Barents.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của quân đội Nga viết: “Các thủy thủ tàu ngầm Arkhangelsk đã thực hiện bài phóng thử tên lửa Kalibr từ dưới mặt nước. Trước đó, chúng tôi cũng cho đóng cửa không phận và vùng biển xung quanh bãi phóng. Theo các báo cáo sơ bộ, cuộc thử nghiệm đã thành công khi tên lửa bắn trúng mục tiêu chỉ định”.

Tàu ngầm Arkhangelsk phóng tên lửa trong cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tập trận, Hạm đội Phương Bắc, đơn vị quản lý tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk sẽ tham gia những nội dung huấn luyện liên quan tới công tác bảo vệ các đơn vị đồn trú và cơ sở nằm ven biển.

Các trang quân sự Nga đưa tin, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Arkhangelsk thuộc lớp tàu dự án 885M Yasen, được Nga khởi đóng vào năm 2015. Đến tháng 11/2023, tàu được hạ thủy. Sau nhiều cuộc thử nghiệm trên biển, tàu được đưa vào biên chế phục vụ Hải quân Nga vào tháng 12/2024 và phân vào Hạm đội Phương Bắc hồi tháng 1 năm nay.

Một tàu ngầm Arkhangelsk hồi tháng 1/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Arkhangelsk dài 130m; sườn ngang 13m và có trọng tải tối đa là 13.800 tấn. Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân OK-650KPM, với công suất 200 Megawatt để hoạt động. Vận tốc tối đa của tàu là 57 km/h khi ở dưới nước, với khả năng lặn ở độ sâu 450m. Thủy thủ đoàn gồm 64 sĩ quan và thủy thủ.

Vũ khí chính lắp đặt trên Arkhangelsk là 32 quả tên lửa hành trình các loại gồm Tsircon, Oniks và Kalibr. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 10 ống phóng cỡ 533mm dành cho ngư lôi.