Theo báo Guardian và đài CNN, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 2/9 là hành động đầu tiên được biết đến kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường tàu chiến tới khu vực này. Việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh cho thấy sự leo thang đáng kể của chính quyền Trump và có thể gây ra những tác động lớn cho khu vực.

Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: "Trong vài phút qua, chúng tôi đã bắn hạ một tàu chở ma túy, rất nhiều ma túy... Ma túy đổ vào đất nước chúng ta rất nhiều, trong một thời gian dài. Chúng tới từ Venezuela". Người đứng đầu nước Mỹ nói thêm, 11 người đã thiệt mạng trong vụ không kích ở "vùng biển quốc tế".

Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức quốc phòng xác nhận, quân đội Mỹ đã mở một cuộc tấn công chính xác vào tàu chở ma túy. Song, ông từ chối giải thích chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công, loại ma túy nào bị nhắm mục tiêu hoặc những ai trên tàu. Quan chức này chỉ nói, con tàu do một tổ chức khủng bố ma túy vận hành.

Venezuela hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Mỹ đã tập hợp một lượng lớn tài sản quân sự trên khắp vùng Carribe và Mỹ Latinh, khiến nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro tức giận. Đài CNN trước đó dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội nước này đã triển khai hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới các vùng biển quanh Mỹ Latinh và Carribe để tăng cường chống lại các băng đảng ma túy.

Chính quyền Trump đã áp dụng cách tiếp cận quyết liệt để chống lại các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh, coi nhiều băng đảng trong số đó là các tổ chức khủng bố nước ngoài và các tổ chức khủng bố toàn cầu đặc biệt.