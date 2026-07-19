Ngày 19/7 (tức 6/6 âm lịch năm Bính Ngọ), UBND phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ hội xuống đồng, trong đó có cuộc thi cấy lúa.

Xuất phát từ tục làm lễ “Hạ điền” và lễ “Thượng điền”, lễ hội xuống đồng đã được người dân nơi đây lưu giữ từ hàng chục năm qua.

Lễ hội xuống đồng năm nay được tổ chức vào 2 ngày (18 và 19/7). Ngày chính hội (6/6 âm lịch), từ tờ mờ sáng, người dân đã í ới gọi nhau ra ruộng phía trước đình Cốc để tham gia nghi lễ cấy xuống đồng và cuộc thi cấy.

Lễ hội xuống đồng được người dân vùng đảo Hà Nam lưu giữ hàng chục năm qua với mong muốn vụ mùa bội thu

Sau phần thắp hương cầu Thần Nông phù hộ cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, chủ tế lội xuống ruộng, cấy những cây lúa đầu tiên trước sự chứng kiến của dân làng. Theo quy ước được truyền lại từ xưa, sau khi ông chủ tế hoàn thành nghi lễ, mọi người mới chính thức bắt đầu vụ mùa mới.

Chủ tế phải là người không có tang, bố mẹ song toàn và con cái ngoan hiền thì mới được xuống đồng thực hiện nghi lễ linh thiêng này.

Sau khi làm lễ, chủ tế sẽ là người đầu tiên cấy những cây mạ xuống ruộng, chính thức bắt đầu vụ mùa mới

Năm nay, tại khu vực thi cấy, 10 nữ nông dân đại diện cho 10 khu của vùng đảo Hà Nam sẽ mặc áo nâu truyền thống thoăn thoắt cắm những cây mạ ngay hàng thẳng lối trong sự hò reo cổ vũ và tiếng trống rộn ràng, báo hiệu một vụ mùa bội thu phía trước.

Nông dân chuẩn bị mạ để thi cấy theo từng khu vực đã được phân chia

Là một trong những người đại diện cấy thi, bà Lê Thị Sáu (54 tuổi, đội cấy phường Phong Cốc) cho biết, trước đó bà được tuyển chọn và luyện tập thêm để đảm bảo thể hiện cấy đúng kỹ năng, kỹ thuật và tinh thần thi đua sản xuất của cư dân nông nghiệp truyền thống.

Giống lúa được sử dụng trong hội thi cũng là loại có năng suất, chất lượng, giá trị cao, kháng bệnh, dễ chăm sóc và chống chọi tốt trước thiên tai.

Bà Lê Thị Sáu phấn khởi thi cấy sau khi đạt thành tích tốt

Được biết, đảo Hà Nam là vùng đất phù sa cổ có gần 40km đê biển bao trọn, với trên 6 vạn dân, chia làm 2 phường Phong Cốc và Liên Hòa.

Các nông dân là những người cấy nhanh, cấy đẹp sẽ đại diện khu vực thi tại lễ hội xuống đồng

Được mệnh danh là vùng đất có nhiều lễ hội dân gian, địa phương này không chỉ nổi tiếng với lễ hội Tiên công diễn ra vào dịp đầu năm mới mà còn có lễ hội xuống đồng tổ chức vào đầu mỗi vụ mùa.

Đây là lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa nông nghiệp, với nhiều nghi thức và hoạt động truyền thống nhằm giáo dục tinh thần cố kết cộng đồng, khích lệ người dân đoàn kết vượt qua thiên tai ở vùng cửa sông thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão. Năm 2024, lễ hội xuống đồng chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mặc dù hiện tại đã có kỹ thuật gieo mạ trực tiếp xuống ruộng, nhưng nông dân tại đảo Hà Nam vẫn tổ chức thi cấy để nhớ về những năm tháng tần tảo lưng còng cấy lúa tăng gia lương thực

Đây là nét đẹp văn hóa đã được lưu giữ hàng chục năm nay của nông dân trên vùng đảo Hà Nam

Ảnh: Phạm Công