Lặng lẽ đưa các con vào rừng

Những ngày giữa tháng 7, trong khu phố Mỹ Ré, xã Như Xuân (Thanh Hóa), 3 căn nhà cao tầng khang trang nằm liền kề nhau nổi bật giữa khu dân cư. Đó là nơi ở của 3 người con gái của ông Lê Văn Yêm (70 tuổi) và bà Lê Thị Hồng (69 tuổi). Sau hơn 4 thập kỷ vượt qua muôn vàn gian khó, vợ chồng ông Yêm đã nhận trái ngọt.

Ít ai biết rằng, người đàn ông với nụ cười hiền hậu ấy là thương binh hạng 3/4, mang thương tật 51% sau những năm tháng chiến đấu.

Vợ chồng ông Yêm tự hào về 7 cô con gái

Ông Yêm chia sẻ, năm 1974, ông lên đường nhập ngũ, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước thống nhất, ông tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong một trận chiến, ông bị thương, phải trở về điều trị rồi phục viên do sức khỏe suy giảm. Những vết thương chiến tranh theo ông suốt cuộc đời, nhưng chưa bao giờ làm người lính ấy gục ngã.

Sau khi lập gia đình với bà Lê Thị Hồng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ liên tiếp đối mặt với thử thách. Bảy người con gái lần lượt chào đời trong hoàn cảnh nghèo khó. Không ruộng đất, không tài sản, năm 1983, ông Yêm quyết định đưa cả gia đình vào khu Rộc Lầy, nay thuộc thôn Xuân Đàm, xã Hóa Quỳ, dựng căn lều tranh giữa rừng để khai hoang, lập nghiệp.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, chị Lê Thị Huyền, người con gái thứ hai của ông Yêm, vẫn nghẹn ngào.

"Khi đó, cả khu rừng chỉ có gia đình tôi sinh sống. Bố dựng căn nhà tranh tre đơn sơ, ban ngày phát nương, khai hoang, tối đến lại vào rừng hái măng, tìm sản vật đem bán lấy tiền nuôi cả nhà. Mãi sau này mới có thêm người đến khai hoang nên cuộc sống mới bớt hiu quạnh", chị Huyền nhớ lại.

7 cô con gái chụp ảnh cùng bố mẹ

Ký ức về tuổi thơ của 7 chị em vẫn còn nguyên vẹn với những bữa cơm độn sắn, măng rừng, cá suối. Có những đêm, 4-5 chị em nằm chung trên một tấm phên tre, không đủ chăn màn để chống chọi với cái lạnh vùng núi.

"Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nổi da gà. Cuộc sống ngày ấy quá khổ. Càng lớn, càng hiểu, tôi càng thương bố mẹ nhiều hơn", chị Huyền xúc động.

7 con gái đều được vào đại học

Ông Yêm cho biết, nhà ở sâu trong rừng, đường đến trường phải băng qua nhiều quả đồi. Đầu tuần, 7 chị em gùi quần áo, sách vở đi bộ hàng giờ đến trường rồi ở nhờ nhà người quen, cuối tuần mới trở về.

Là con của thương binh, các chị em được miễn học phí, nhưng tiền sách vở, quần áo và sinh hoạt vẫn là gánh nặng. Mỗi mùa khai giảng, bà Hồng lại vào rừng hái măng, chắt chiu từng đồng để các con có đủ sách bút đến trường.

Mỗi khi nhà có việc là 7 cô con gái đều có mặt đầy đủ

Ông Lê Văn Yêm nhớ lại, có thời điểm 3 người con cùng học đại học, mọi khoản chi đều phải vay mượn.

"Tiền học phí, tiền ăn ở đều phải vay, nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học. Chỉ cần các con còn muốn học thì bố mẹ còn cố gắng", ông chia sẻ.

Sự hy sinh lặng lẽ ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Cô con gái cả trở thành giáo viên tiểu học, người con thứ hai là giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, những người con còn lại đều tốt nghiệp đại học và làm việc trong các lĩnh vực tài chính, tư pháp, truyền thông, công tác hội, doanh nghiệp... Người con út hiện công tác tại Hà Nội và chưa lập gia đình.

Ông Yêm cho biết: "Sau khi các con lập gia đình, các cháu đều mua nhà riêng ở khu vực trung tâm (cách nhà cũ 15km) để thuận tiện công việc, còn vợ chồng tôi vẫn ở ngôi nhà cũ để trồng rau, nuôi cá. Các con cũng làm cho bố mẹ một căn nhà gỗ gần nơi ở của 3 cô con gái, nhưng khi nào rảnh rỗi vợ chồng tôi mới về đó ở".

Ngôi nhà xưa của vợ chồng ông Yêm từng nuôi dưỡng 7 cô con gái nên người

Theo chị Huyền, mỗi dịp lễ, Tết hay khi gia đình có việc, các anh chị em cùng 14 người cháu lại quây quần bên ông bà.

"Nhìn cảnh đại gia đình sum họp, tôi thấy mọi thứ như một giấc mơ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn kể cho các con nghe câu chuyện của gia đình để chúng hiểu ông bà đã vất vả thế nào. Đó cũng là cách để các cháu biết trân trọng cuộc sống và yêu thương cha mẹ nhiều hơn", chị nói.

"Mỗi khi các con, các cháu quây quần đông đủ, bố tôi lại nói vui: 'Tài sản quý nhất của vợ chồng tôi là các cô đó'".

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, cho biết gia đình ông Yêm là tấm gương tiêu biểu của địa phương.

"Dù mang thương tật chiến tranh và từng trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn, ông bà vẫn quyết tâm nuôi các con ăn học thành đạt. Đây là gia đình mẫu mực, được bà con địa phương quý trọng và noi theo", ông Lê Anh Tuấn cho biết.

Ảnh: Gia đình cung cấp