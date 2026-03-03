Ghi nhận sáng 3/3 tại hai cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy, lượng khách ra vào liên tục. Tại khu vực giao dịch, nhiều người đứng chờ đến lượt mua.

Chị Ly (trú tại Hà Nội) cho biết phải xếp hàng hơn 2 tiếng mới mua được vàng. Chị không phải người thường xuyên mua vàng, nhưng trước diễn biến giá tăng liên tục đã quyết định xuống tiền. “Chị sợ nó lại cao thêm nữa. Từ Tết giờ cứ chờ giá xuống mà không thấy xuống”, chị chia sẻ.

Tương tự, anh Minh (ngụ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết vừa đến và mua với số lượng vừa phải. “Anh không xác định lướt sóng. Thấy giá lên thì cũng lo, nhưng anh mua để tích lũy nên vẫn quyết định xuống tiền”, anh nói.

Trước nhu cầu tăng cao trong buổi sáng, xuất hiện những người đến từ rất sớm rồi mua bán trao tay ngay bên ngoài cửa hàng.

Giá vàng duy trì ở mức cao, nhiều người dân vẫn tìm đến các cửa hàng để mua vào.

Anh Thành cho biết có mặt từ khoảng 6h30 sáng và đến gần 8h mới mua được vàng. Theo anh Thành, khi đến lượt, giao dịch diễn ra khá nhanh. Tuy nhiên, do lượng người đông nên thời gian chờ kéo dài. Vị khách này cũng chỉ mua với mục đích "lướt sóng" kiếm lời, không có ý định nắm giữ lâu dài.

Anh Nam (trú tại Trung Kính, Hà Nội) cho biết gia đình có thói quen tích trữ vàng từ lâu. “Từ thời ông bà đã có tiền là mua vàng rồi. Giờ giá cao thì cũng sợ tăng thêm nên vẫn mua”, anh nói và cho biết đây là lần thứ hai mua trong khoảng hai tuần trở lại đây.

Dù thừa nhận việc xếp hàng khá mệt mỏi, nhiều người cho rằng “đông thì càng có cảm giác giá còn tăng”.

“Ngại thì ngại thật, nhưng đông thì càng nghĩ nó còn tăng nữa”, anh Nam chia sẻ.

Quan sát trong buổi sáng 3/3, phần lớn người mua cho biết không có ý định "lướt sóng kiếm lời" mà chủ yếu nắm giữ để phòng thân.

Chị Hương (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết sáng 3/3 quyết định mua thêm vàng dù giá đang ở vùng cao. Chị chia sẻ đã rút một phần tiền tiết kiệm và mượn thêm người thân để mua vì “cứ chờ giảm mãi không thấy”.

“Biết là giá cao rồi, nhưng nếu còn tăng nữa thì lại tiếc. Thôi thì mua từng chút cho yên tâm”, chị nói.

Anh Quang (trú tại Cầu Giấy) cho biết vừa mua vàng buổi sáng thì đến chiều nghe tin giá điều chỉnh giảm.

“Lúc xếp hàng thì nghĩ chắc còn tăng nữa nên mới đông thế. Mua xong lại thấy giảm, cũng hơi chột dạ nhưng thôi xác định giữ lâu dài”, anh chia sẻ.

Lúc 13h12, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 185,2-188,2 triệu đồng/lượng (mua vào -bán ra).

Tính chung từ lúc mở cửa đến nay, vàng miếng SJC đã giảm tới 2,7 triệu đồng/lượng.