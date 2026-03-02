Sáng sớm 2/3, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã xuất hiện cảnh hàng dài người xếp hàng để chờ mua vàng, bất chấp giá kim loại quý này tăng cao và treo trên đỉnh.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Đức (trú tại Hà Nội) nói mình đã có mặt tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông) từ 7h45 sáng nay. Và giống như đa phần những người ở đây, anh cũng xếp hàng chờ mua vàng.

“Tôi mua vàng tích trữ suốt 15 năm qua”, anh Đức tiết lộ. Thế nên, anh không e ngại chuyện phải xếp hàng chờ đợi cả vài giờ đồng hồ để đến lượt mua vàng.

Tương tự, chị Yến (ngụ tại Bạch Mai, Hà Nội) cũng có mặt từ 7h30 sáng nay để xếp hàng mua vàng. Sau 2 giờ chờ đợi, chị mới hoàn thành việc mua 2 chỉ vàng nhẫn ép vỉ.

Đây không phải lần đầu tiên, mà suốt 10 năm qua chị luôn duy trì thói quen trích lương hàng tháng để mua vàng tích lũy, chị cho hay.

“Tôi không quan trọng giá cao hay thấp, cứ có tiền là đi mua để tích lũy”, chị nói. Bởi, mục tiêu mua vàng của chị không phải để đầu cơ ngắn hạn, chị mua để tích lũy trong 10-20 năm.

Theo chị Yến, lịch sử cho thấy vàng có xu hướng tăng giá trong dài hạn và khó xảy ra khả năng giá vàng giảm sau hàng chục năm.

Đáng chú ý, tại các cửa hàng vàng như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý…, lượng khách hàng trẻ tuổi xuất hiện ngày càng đông. Anh Thiện (23 tuổi, trú tại Hà Đông) cho biết, không ngại di chuyển quãng đường xa lên phố Trần Nhân Tông để mua vàng tích lũy.

Anh Thiện bắt đầu mua vàng từ khi giá khoảng 7 triệu đồng/chỉ và hiện đã tăng lên mức 18–19 triệu đồng/chỉ, thói quen này vẫn không thay đổi.

“Tôi mua vàng để tích sản lâu dài nên có tiền là mua chứ không chạy theo tâm lý đám đông”, anh nói. Do đó, tùy vào số tiền mình có, anh sẽ mua 0,5 chỉ hoặc 1 chỉ vàng làm của để dành.

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 2/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 185,6-188,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Đến 14h24', giá vàng miếng SJC lại được điều chỉnh tăng tiếp, niêm yết ở mức giá 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, đến thời điểm này, vàng miếng SJC đã tăng tới 3,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Ghi nhận của PV VietNamNet, dù giá cao kỷ lục nhưng nhu cầu với vàng bản vị nhỏ (0,1-0,5 chỉ/sản phẩm) vẫn rất lớn. Một số cửa hàng đã bắt đầu áp dụng mức giới hạn, mỗi khách hàng chỉ được mua từ 1-2 chỉ tùy loại để đảm bảo phục vụ được đông đảo người dân.

Giá cao chót vót, nhiều người chốt lời lãi đậm

Cũng mất khoảng 2 giờ chờ đợi, song thay vì xếp hàng chờ mua, chị Nhung ở Hà Nội lại đem vàng đi bán.

Số vàng này được chị mua từ năm 2024 với giá khoảng 7,8 triệu đồng/chỉ. Đợt này giá tăng cao nên chị quyết định bán để chốt lời.

Chị Nguyễn Thanh Tâm ở Định Công (Hà Nội) sáng nay cũng ôm 33 chỉ vàng nhẫn ép vỉ đi bán với giá 18,56 triệu đồng/chỉ.

Chị cho biết, số vàng này được chị mua gom trong năm 2024 và 2025. Dịp này thấy giá cao, gia đình lại đang cần tiền mua nhà nên chị đem đi bán hết. Theo đó, chị thu về gần 613 triệu đồng.

“Hồi đó cứ có tiền nhàn rỗi là tôi đi mua vàng nên giờ cũng không tính được lãi chính xác là bao nhiêu. Nhưng với những chỉ mua cuối năm 2025 thì giờ đem bán đã lãi gần gấp đôi rồi”, chị khoe.