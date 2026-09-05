Theo truyền thông Trung Quốc, chị Ngụy, một phụ nữ ở Bắc Kinh, đã trải qua cú sốc lớn khi phát hiện mình không phải con ruột của cha mẹ sau 29 năm.

Mẹ chị Ngụy năm nay 53 tuổi. Tháng 2/2026, bà bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và phải nhập viện điều trị bằng hóa chất. Đến tháng 5, khi chuẩn bị ghép tủy xương, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm mức độ tương thích giữa chị Ngụy và người mẹ.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy các điểm gen của hai người không phù hợp. Từ đó, bác sĩ đặt ra nghi vấn chị Ngụy có thể không phải con ruột của mẹ, trang QQ đưa tin.

Chị Ngụy quyết định thực hiện xét nghiệm quan hệ huyết thống. Đến tháng 7, kết quả khiến chị bàng hoàng: chị không có quan hệ huyết thống với cha mẹ.

Chị Ngụy bàng hoàng phát hiện mình không phải là con ruột. Ảnh: QQ

Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị Ngụy quay lại bệnh viện, yêu cầu niêm phong và bảo quản hồ sơ bệnh án từ thời điểm mình chào đời.

Đồng thời, chị phản ánh sự việc với Ủy ban Y tế quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, đề nghị cơ quan chức năng điều tra khả năng từng xảy ra sai sót trong quá trình chăm sóc, quản lý trẻ sơ sinh tại bệnh viện, dẫn đến việc trao nhầm hoặc tráo đổi trẻ.

Trong quá trình làm việc với chị Ngụy, bệnh viện cho biết sau khi chào đời, chị từng phải điều trị tại khoa sơ sinh một thời gian. Trong khoảng thời gian này, có 39 trẻ sơ sinh khác có quá trình khám, chữa bệnh trùng với chị.

Tuy nhiên, bệnh viện không thể cung cấp thông tin về những trẻ này với lý do liên quan đến quyền riêng tư.

Gần đây, chị Ngụy tiếp tục nhận được phản hồi từ bệnh viện. Phía bệnh viện cho biết đã "nỗ lực hết sức, sử dụng mọi biện pháp có thể" để điều tra nhưng vẫn chưa tìm được kết quả khiến hai bên hài lòng.

Bệnh viện khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thúc đẩy điều tra trong khuôn khổ pháp luật. Trong khi đó, Ủy ban Y tế quận Hải Điến cũng đưa ra kết quả xác minh ban đầu.

Theo cơ quan này, vào ngày chị Ngụy chào đời không có trẻ sơ sinh nào khác được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện nhân viên y tế liên quan đến sự việc năm đó có hành vi vi phạm quy định, đồng thời chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bệnh viện từng xảy ra tình trạng "trao nhầm trẻ".

Ủy ban Y tế quận Hải Điến yêu cầu bệnh viện, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan, hỗ trợ tối đa cho chị Ngụy trong quá trình tìm kiếm người thân ruột thịt. Trong khi hành trình tìm kiếm người con ruột thực sự vẫn chưa có kết quả, tình trạng sức khỏe của mẹ chị Ngụy ngày càng nghiêm trọng.

"Việc cấp bách nhất hiện nay là tìm được đứa con của bố mẹ tôi. Tôi sợ mẹ tôi không thể cầm cự được bao lâu nữa. Đến cuối cùng, bà ấy thậm chí còn không thể gặp được đứa con ruột của mình", chị Ngụy chia sẻ.

Hiện chị Ngụy đã thuê luật sư và dự kiến khởi kiện bệnh viện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.