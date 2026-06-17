Lào Cai:

Ngày 17/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an phường Yên Bái phối hợp Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai.

Quá trình triển khai, lực lượng công an tiến hành xét nghiệm nhanh đối với 5 trường hợp. Kết quả phát hiện H.K.H. (40 tuổi, trú tại tổ dân phố 24 Cốc Lếu, phường Lào Cai) dương tính với chất ma túy.

Đối tượng H.K.H. tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, H.K.H. đã tự giác giao nộp 2 túi nilon chứa chất nghi là ma túy. Người này khai nhận đây là ma túy đá và ma túy hồng phiến được cất giữ để sử dụng cho bản thân.

Công an phường Yên Bái đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với H.K.H. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời niêm phong vật chứng với tổng khối lượng 0,27 gam.

Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ ban đầu, phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.