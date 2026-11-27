Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên toà. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Năm bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), Trần Việt Anh (sinh năm 1993, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1976, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Đào Bá Đoàn (sinh năm 1971, Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1962, Trưởng Ban biên tập, Nhà xuất bản Hội Nhà văn) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm b - Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, có 9 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 5 bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2025 - 2026, Nguyễn Thành Nam đã có hành vi làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Trần Việt Anh tại phiên toà. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngoài ra, Nguyễn Thành Nam còn cùng với Trần Việt Anh phát tán, tuyên truyền các nội dung trong cuốn sách, thực hiện thuyết giảng, làm, phát tán các video clip nói chuyện giữa Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Đối với Trần Việt Anh, cơ quan công tố xác định bị cáo còn có hành vi bán sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”.

Nguyễn Thúy Hằng với vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn là người chịu trách nhiệm về việc xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" đã trực tiếp nhận bản thảo từ Nguyễn Thành Nam, chỉ đạo Đào Bá Đoàn, Nguyễn Văn Yên chỉnh sửa bản thảo, xuất bản và quảng bá sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và không có ý kiến về tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố.

Quang cảnh phiên toà sáng 27/11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trong đời sống của nhân dân được pháp luật bảo vệ. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật bị lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực, làm suy thoái về tư tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ.

Bản luận tội cũng nêu rõ, Hội đồng giám định của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã kết luận: Cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng… nên đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc cho các bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh phiên toà sáng 27/11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5-6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối cải, xin lỗi các độc giả và mong được giảm nhẹ hình phạt, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 30/11 tới.

(Theo Kim Anh/TTXVN)