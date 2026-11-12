Tại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và các đồng phạm, chủ tọa phiên tòa cho biết một bị cáo xin xét xử vắng mặt do đang cai nghiện ma túy.

Ngày 12/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và các bị cáo khác về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do) và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều cho biết bị cáo Linh có đơn xin xét xử vắng mặt. Bị cáo này đang cai nghiện ma túy và mới bị khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác.

Trước đó, tại phiên tòa hôm 29/10, bị cáo Linh cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện VKS cho rằng, việc những người trên vắng mặt không gây ảnh hưởng đến phiên tòa, đề nghị HĐXX tiếp tục phiên xử.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Sau khi nghe ý kiến của những người tham gia tố tụng, HĐXX cho tiếp tục phiên xử.

Theo cáo trạng, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang được phân công giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở TN&MT.

Ông Giang bị cáo buộc ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng mỏ và cấp phép khai thác, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền cho một số người liên quan, trong đó đưa cho ông Giang 180 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo xin xét xử vắng mặt

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 4/2023, Trần Văn Linh được Hà Thị Nga (thành viên góp vốn Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát) thuê quản lý, giám sát hoạt động khai thác cát tại mỏ, với mức thù lao 8 triệu đồng mỗi tháng.

Linh được giao nhiệm vụ trực tiếp điều hành tàu hút, chở cát; ký phiếu xác nhận khối lượng cát khai thác hằng ngày của các nhà thuyền. Bị cáo còn theo dõi hoạt động tuần tra, kiểm soát của cơ quan chức năng tại khu vực mỏ, sau đó báo cho Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát) để Tùng tìm cách đối phó.

Linh được xác định giữ vai trò người thực hành trong việc khai thác trái phép 434.882,89m³ cát tự nhiên, trị giá hơn 75 tỷ đồng.