Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) bị đưa ra xét xử về tội Đưa hối lộ; Trần Trác Việt Đức (cựu Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (cựu Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có ông Lê Hữu Ngọc, ông Nguyễn Văn Trọng, ông Hà Đức Nghiệp, bà Nguyễn Thị Thúy, ông Vũ Lê Thành Nam.

Theo cáo buộc, từ tháng 1-9/2015, ông Nguyễn Lộc An đã lợi dụng việc mình là Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty CP Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) để nhận hối lộ.

Các bị cáo (từ trái qua phải): Nguyễn Lộc An; Trần Trác Việt Đức; Đỗ Thị Tuyết Nga. Ảnh: Bộ Công an

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông An biết rõ Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhưng với động cơ cá nhân, ông An đã chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty trên.

Cụ thể, ông An đã nhận 9,2 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt và 5 tỷ đồng của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng để tạo điều kiện cho Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Cáo buộc cho rằng, sau khi gợi ý doanh nghiệp, ông An đã nhận 9 tỷ đồng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Hành vi của ông Nguyễn Lộc An đã phạm vào tội Nhận hối lộ; hành vi của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã phạm vào tội Đưa hối lộ.

Tại CQĐT, ông An khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung vụ án về việc ông đã nhận tiền của bà Loan và ông Quỳnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu; giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đúng quy định.

Còn ông Nguyễn Tuấn Quỳnh cũng thừa nhận tại CQĐT rằng: Sau khi được ông An hứa giúp Công ty Long Hưng được cấp giấy phép, bị can Quỳnh nhờ các đại lý ký hợp đồng để Công ty Long Hưng đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Ông Quỳnh đã chuyển 10 tỷ đồng cho ông An sau khi được tạo điều kiện cấp giấy phép không đúng quy định.

Sau đó, ông Quỳnh đã thỏa thuận lại với ông An rằng, doanh nghiệp chỉ chi hỗ trợ ông An 5 tỷ đồng, nên sau đó ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỷ đồng.