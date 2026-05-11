Xem clip về vụ việc: Nguồn cư dân Đại Thanh cung cấp

Theo phản ánh của cư dân tại tòa CT8A – Chung cư Đại Thanh, xã Đại Thanh (TP Hà Nội), ngày 10/5, Ban Quản trị CT8 nhận được phản ánh về việc một cư dân tại căn hộ 22XX đưa chó đi trong khu vực thang máy và hành lang chung cư nhưng không đeo rọ mõm.

Hình ảnh người đàn ông đưa chó vào thanh máy không rọ mõm. Ảnh: Cư dân Đại Thanh cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản trị đã tiến hành kiểm tra, trích xuất camera an ninh và xác định phản ánh của cư dân là có cơ sở.

Để đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng cư dân, một tổ công tác gồm thành viên ban quản trị, đội an ninh, đại diện tổ dân cư và trưởng thôn 8 đã trực tiếp đến làm việc với chủ căn hộ, nhắc nhở thực hiện đúng quy định quản lý vật nuôi tại khu chung cư.

Tuy nhiên, theo phản ánh, thay vì hợp tác và chấp hành nội quy, chủ căn hộ 22XX – CT8A lại có thái độ chống đối, liên tục sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, lăng mạ tổ công tác.

Đáng chú ý, người này còn bất ngờ lao vào tát, đấm mạnh vào vùng gáy của một thành viên ban quản trị khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác từ cư dân, đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.