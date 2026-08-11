Bà Nguyễn Thị Thu Hà bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Lừa dối khách hàng, theo điểm d, khoản 2, Điều 198 BHLS.

Trước đó, vào tối 28/12, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đến xem chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”. Sự kiện này được quảng bá rầm rộ với mục đích vinh danh 4 nhạc sĩ gồm: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Chỉ ít phút sau khi chương trình bắt đầu, bà Thu Hà – đại diện Công ty Ngọc Việt – bất ngờ phát đi thông báo hoãn buổi diễn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education

Ngày 30/12, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận phản ánh, trình báo của một số người dân cho rằng Ban tổ chức chương trình có dấu hiệu lừa đảo.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà trên đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình giới thiệu các sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thúy.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình đều được Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp.

Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 bằng nhiều hình thức, trong đó có bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Dù biết buổi biểu diễn không đủ điều kiện để tổ chức, bà Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình diễn ra theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến ngày 28/12/2025, bà Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh trong nhà và yêu cầu mọi người chờ đến 20h30. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy.

Việc show diễn bị hủy khi khán giả đã có mặt tại địa điểm khiến nhiều người bức xúc, yêu cầu được hoàn trả tiền vé.