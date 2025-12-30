Liên quan đến việc chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời bất ngờ bị hoãn ngay trước giờ biểu diễn, ngày 30/12, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận phản ánh, trình báo của một số người dân cho rằng BTC chương trình có dấu hiệu lừa đảo.

Khán giả sốc vì show diễn bị huỷ phút chót. Ảnh: TTCP

Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh theo đúng quy định pháp luật. “Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm thông tin.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, trong trường hợp BTC chương trình Về đây bốn cánh chim trời hoãn show khi khán giả đã có mặt đông đủ nhưng không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và không đưa ra phương án bảo vệ quyền lợi khán giả rõ ràng.

Theo quy định pháp luật, khán giả là đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng khi chương trình bị hoãn hoặc dừng. BTC có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho khán giả, bao gồm việc hoàn tiền, thông báo sớm hoặc bồi thường thiệt hại nếu việc hoãn, dừng chương trình không đúng quy định. “Chắc chắn đơn vị tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời sẽ bị xử phạt”, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định.

Ở góc độ xử lý hành chính, mặc dù Nghị định 144/2020/NĐ-CP chưa quy định chi tiết mức phạt tiền cho từng hành vi vi phạm cụ thể song trên thực tế, các hành vi liên quan đến việc tổ chức biểu diễn không đúng nội dung đã thông báo hoặc không có văn bản chấp thuận thường bị xử phạt theo các quy định khác của pháp luật về văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Theo đó, mức xử phạt có thể dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào tính chất, quy mô và mức độ hậu quả gây ra, đặc biệt trong trường hợp gây thiệt hại cho khán giả và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối 28/12, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã háo hức đến xem chương trình Về đây bốn cánh chim trời. Sự kiện được quảng bá rầm rộ với mục đích vinh danh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam gồm: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi chương trình bắt đầu, bà Thu Hà – đại diện Công ty Ngọc Việt – bất ngờ phát đi thông báo hoãn buổi diễn. Việc hoãn đột ngột diễn ra trong bối cảnh khán giả đã tập trung rất đông, nhiều người mua vé với giá cao và di chuyển từ xa đến địa điểm tổ chức, khiến dư luận và người xem không khỏi bức xúc.

Chương trình được xây dựng với quy mô lớn, bán vé rầm rộ và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Chính vì vậy, việc hoãn show đột ngột, đặc biệt khi khán giả đã có mặt tại sân khấu đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của BTC theo các quy định hiện hành, trong đó có Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.