XEM CLIP:

Cụ thể, liên quan đến việc đột ngột hủy chương trình nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, cơ quan điều tra đã làm rõ lời khai của Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan đến chương trình nghệ thuật này.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.T.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà khai chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” là tâm huyết của cá nhân bà và toàn bộ ê-kíp Công ty Ngọc Việt. Theo lời khai, chương trình được chuẩn bị suốt 6 tháng với nhiều công sức, kỳ vọng chờ đến ngày 28/12 để có kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, Hà thừa nhận một trong những sai lầm lớn nhất là không bảo đảm tiến độ thanh toán với Giám đốc âm nhạc, đồng thời không đạt được thỏa thuận chi trả theo phương án 50% trước show và 50% sau show như dự kiến.

Theo kết quả điều tra, khoảng từ tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt bắt đầu chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chương trình giới thiệu các sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (đều do Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Đây là sự kiện âm nhạc thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dù biết chương trình không đủ điều kiện để tổ chức, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn diễn ra theo đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả. Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh trong nhà, yêu cầu chờ đến 20h30; sau đó, đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy.

Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.