Sự việc chương trình Về đây bốn cánh chim trời bị hủy đột ngột gây ồn ào dư luận những ngày qua. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Ngọc Việt - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Ngọc Việt bị khởi tố sau ồn ào show "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy đột ngột.

Theo lịch, show diễn ra 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Bà Hà từng cam kết với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội chương trình diễn ra bình thường nhưng sau đó tự ý hủy show.

Tại cơ quan công an, bà Hà thừa nhận sai phạm và khai nhận, chương trình Về đây bốn cánh chim trời không diễn ra được do đơn vị không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc.

Trước đó, nhạc sĩ Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của chương trình) lên tiếng cho biết việc hủy show vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc ban tổ chức (BTC) nhiều lần chậm thanh toán.

Cụ thể, ông Trung cho biết khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng; khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc show - thay mặt 40 nghệ sĩ quyết định không tham gia trình diễn.

Ông Trung cũng cho biết nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã phải tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ TPHCM, từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.

Ngày 1/1, mạng xã hội lan truyền những đoạn tin nhắn được cho là giữa bà Thu Hà và nhạc sĩ Vũ Quang Trung.

Nội dung tin nhắn xoay quanh việc đại diện công ty Ngọc Việt xin khất về số tiền cát-sê, xin được trả muộn hơn sau khi show đã diễn ra. Thế nhưng phía nhạc sĩ đã từ chối lời đề nghị này và quyết định bỏ show.

Một số nghệ sĩ như Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà đã nhận tạm ứng 50% thù lao từ BTC show. Họ vẫn có mặt chờ tập luyện nhưng cuối cùng ban nhạc vắng mặt.

Trong khi đó, diva Hà Trần, Hồng Nhung, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn do đã nhận thông tin hủy show từ BTC nên không có mặt.

Vụ việc dấy lên tranh cãi trái chiều từ dư luận. Trong khi 1 số người ủng hộ các nghệ sĩ làm đúng hợp đồng, không ít ý kiến cho rằng họ nên có sự thông cảm khi nhà sản xuất gặp khó. Việc bỏ show, không tham gia khiến show bị hủy, người thiệt hại nặng nề nhất là khán giả.

Nghệ sĩ không thể vô can khi đêm diễn bị hủy đột ngột

BTV Nguyễn Mỹ Linh của chia sẻ trên trang cá nhân cảm giác buồn khi đọc tin nhắn trao đổi giữa 2 phía. Cô trăn trở lý do vì sao chương trình đã tập luyện, các khâu về cơ bản đã hoàn tất nhưng các nghệ sĩ lại không ra diễn phút cuối.

“Họ không thương BTC, không tiếc số tiền người ta thuê mặt bằng biểu diễn, âm thanh ánh sáng, công nhân lắp đặt, không tiếc cả cái công làm của mình thì cũng thương khán giả chứ nhỉ?”, nữ BTV đặt vấn đề.

Poster chương trình "Về đây bốn cánh chim trời".

Từ vụ việc trên, nhà phê bình Nguyễn Quang Long nhận định công tác tổ chức, đơn vị sản xuất hay bầu show xưa nay vốn trăm cái khó bủa vây. Công việc đòi hỏi họ cần phải thần kinh thép và sự uyển chuyển rắn mềm để chống chọi, xử lý mọi vấn đề.

Anh mong mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn cho chính những người trong cuộc, đồng thời hy vọng giới bầu show (ở góc độ kinh doanh 100% như chương trình: Tự bán vé, không tài trợ, không phải sự kiện nhà nước) không vì chuyện này nản chí.

Vụ việc trên cũng là dịp để ngành quản lý văn hoá trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật củng cố lại quy trình tổ chức một chương trình nghệ thuật cho chuẩn chỉ.

Nhà phê bình cho rằng điều này ít nhiều sẽ thêm một phần khó cho giới bầu show và ảnh hưởng đến nghệ sĩ nhưng cứ áp dụng cuối cùng cũng vào quy củ.

Nghệ sĩ Vượng Râu bày tỏ trong chặng đường làm nghề không ít lần bị bùng tiền, quỵt cát-sê song vẫn chọn lựa phương án ra sân khấu diễn phục vụ khán giả.

Nghệ sĩ quan niệm ai lao động cũng cần có tiền và vì tiền nhưng ngoài tiền ra đó là việc trả lại những gì được học cho khán giả và tri ân những khán giả yêu thương mình.

Với anh, khi nhận tiền của đơn vị sản xuất - dù bao nhiêu phần trăm đi nữa thì cần có trách nhiệm với khán giả, bởi nếu không diễn, chính công chúng là người chịu thiệt.

“Nếu theo tin nhắn đang truyền tải trên mạng thì những nhạc sĩ, ca sĩ bỏ diễn show ''Về đây bốn cánh chim trời'' không thể vô can với việc bỏ đêm diễn dù đã nhận tiền”, anh bày tỏ.

"Có những nghề, chỉ làm đúng hợp đồng thôi là chưa trọn đạo"

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng việc hủy show sát giờ không chỉ gây thiệt hại vật chất, nó tạo ra cảm giác bị coi thường từ khán giả.

Thời điểm hủy mang thông điệp rất mạnh: Người mua vé không được xem là chủ thể cần được biết sớm, được chuẩn bị, được tôn trọng.

Theo chuyên gia, việc "đình công", không tham gia khi không đạt quyền lợi ở nhiều lĩnh vực vốn không phải chuyện hiếm. Điều đáng tiếc ở đây là từ những mâu thuẫn dân sự có thể giải quyết lại dẫn đến ồn ào kéo dài.

Theo dòng sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Phương Nam bày tỏ nỗi trăn trở trên trang cá nhân.

Theo ông, có những nghề chỉ làm đúng hợp đồng thôi là chưa trọn đạo. Bác sĩ không thể buông dao mổ cấp cứu chỉ vì lương tháng còn thiếu 20-50%. Nhà giáo không thể quay lưng với học trò dù nhà trường còn nợ 50% lương. Kỹ sư không thể bỏ dở công trình đang đe dọa an toàn chỉ vì tranh chấp giấy tờ...

Với ông, hợp đồng kinh tế là để bảo vệ quyền lợi đôi bên. Nhưng lương tâm nghề nghiệp mới là thứ giữ cho xã hội này không rơi vào vô cảm. Và lương tâm nghề nghiệp chính là bản hợp đồng quan trọng nhất - dù chẳng ai ký tên vào.

Diva Hà Trần bay từ Mỹ về, trong khi diva Hồng Nhung, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng bỏ nhiều show từ TPHCM ra Hà Nội tập luyện cho show.

Độc giả VietNamNet bình luận xung quanh việc nghệ sĩ bỏ show

Độc giả H.Hai chia sẻ: "Nói một cách công bằng khi các nghệ sĩ đã nhận 50% thanh toán trước mà còn bỏ show, không thèm thương lượng, bất chấp khán giả đến sân khấu thì họ còn coi thường và tệ hơn cả nhà tổ chức".

Một độc giả khác lại nhận định nghệ sĩ ứng xử kém bởi vốn dĩ đã biết đơn vị tổ chức này có tai tiếng nên tránh. Đằng này, họ lại cứ nhận lời tham gia để bị mất sự tôn trọng.

"Nói chung là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cũng do các nghệ sĩ dễ dãi nên mới ra nông nổi này. Lần sau gặp đơn vị nào có tai tiếng từ chối ngay từ đầu đi sẽ chẳng bao giờ ra việc này".

Độc giả Võ Đức Phúc đánh giá hành vi của bầu show Thu Hà không thực hiện cam kết, chiếu theo pháp luật là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong hoàn cảnh rủi ro tai nạn nghề nghiệp. Tuy nhiên, cần xét đến trách nhiệm, đạo đức của những nghệ sĩ tham gia.

"Nếu nói đơn vị tổ chức chậm trong khâu thanh toán nhiều lần, nợ tiền không trả thì sao nghệ sĩ vẫn hợp tác thêm và suốt 6 tháng chuẩn bị cho chương trình không thoái thác bỏ chạy?", anh đặt vấn đề.

