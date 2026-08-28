Sáng 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) trong vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa.

Nguyễn Văn Bảo Trung được tại ngoại trong quá trình điều tra. Bị cáo có mặt tại tòa khá sớm. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi về tên tuổi, địa chỉ, bị cáo chỉ lắc đầu, nói không biết.

Phía gia đình nữ sinh và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại đều vắng mặt tại phiên tòa. Đại diện VKSND đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt.

Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển, chở em L.M.N.

Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của Trân chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N.

Sau cú va chạm, xe của Trân ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người Trân. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Trân, dùng súng bắn vào đầu Trung sau đó tự sát.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; ngày 26/6/2025 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương do súng gây ra.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, sau khi bị bắn, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...”, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình.

Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Trung phải điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc.

Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.