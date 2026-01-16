Ngày 16/1, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1995), Nguyễn Anh Tú (SN 1996), Đoàn Lưu Tùng (SN 1991, đều ở thị xã Sơn Tây cũ), Nguyễn Đức Thắng (SN 1999, ở tỉnh Ninh Bình) và 10 bị cáo khác ra xét xử về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 2h ngày 27/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra quán karaoke Avatar tại huyện Phúc Thọ (cũ) và quán karaoke tại ngõ 229 đường Đá Bạc, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (cũ), phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy.

Kết quả điều tra xác định, cả hai quán karaoke nói trên đều do Đoàn Lưu Tùng mở để phục vụ "dân chơi" có nhu cầu “bay lắc”. Tùng thuê Cường và Tú làm nhân viên quản lý quán.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Tùng đã chuyển đổi các phòng nghỉ thành các phòng chuyên cho khách “bay lắc” và trang bị thêm loa, đèn nháy.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Tại quán karaoke Avatar, khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Tùng thu tiền phòng theo ca (1 ca là 12 giờ), giá 3,5 triệu đồng/ca/phòng to, 3 triệu đồng/ca/phòng nhỏ. Nếu khách quá giờ sẽ phải trả thêm 1 triệu đồng.

Đến đầu tháng 10/2024, nhận thấy việc kinh doanh tại quán karaoke Avatar dễ bị phát hiện, kiểm tra nên Tùng dự định đóng cửa và thuê quán ở ngõ 229 đường Đá Bạc để phục vụ khách đến sử dụng ma túy.

Về những vị khách đến “bay lắc”, cơ quan điều tra làm rõ, khoảng 0h ngày 27/10/2024, Lê Xuân Tuyển điều khiển ô tô chở theo Trần Văn Tá và Nguyễn Văn Mạnh đến quán karaoke Avatar để sử dụng ma túy. Khi đến nơi, Tuyển bảo nhân viên quán: “Lấy cho tôi 6 viên kẹo”. Một lúc sau, Tú mang lên phòng cho Tuyển 1 gói giấy màu trắng, bên trong có 1 túi nilon chứa 6 viên kẹo và 1 túi nilon chứa ma túy loại Ketamine.

Khoảng 2h ngày 27/10/2024, khi cả nhóm đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke Avatar có 22 người. Trong đó, 19 đối tượng đang sử dụng ma túy tại các phòng 301, 302 và 401.

Trong khi đó, tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke tại ngõ 229 đường Đá Bạc có 16 người. Tại phòng 02 của quán, công an thu giữ khay, đĩa có dính ma túy loại Ketamine, mảnh viên nén loại ma túy MDMA và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cáo trạng xác định, Cường đã cất giấu 253,42 gam ma túy và 3,51 gam MDMA tại kho tầng 2 của quán để bán cho khách. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 5,05 gam Ketamine; 0,32 gam MDMA, 1,05 gam ma túy loại Methamphetamine và MDMA tại các phòng 301, 302 và 401.

Theo lời khai của Cường, bị cáo được Tùng thuê chạy taxi dịch vụ đưa đón khách và nhân viên quán karaoke Avatar. Khoảng giữa tháng 8/2024, Tùng thuê Cường bán ma túy tại quán. Ma túy sẽ được người của Tùng mang đến giao cho Cường.

Cường cất giấu ma túy tại tầng 2 của quán, khi khách đặt phòng và hỏi mua ma túy thì Tú báo lại cho Cường biết. Cường sẽ chia sẵn ma túy và để tại quầy thu ngân. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Cường sẽ bảo Tú lấy mang lên phòng cho khách.

Chủ quán karaoke Đoàn Lưu Tùng đã phủ nhận lời khai trên của Cường. Cơ quan điều tra cho rằng, do chỉ có lời khai của Cường, không có tài liệu nào khác chứng minh, nên không đủ căn cứ cáo buộc Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết không thể làm rõ tại phiên tòa.